Ulrike Folkerts ermittelt als Lena Odenthal für den Tatort in Ludwigshafen. Und das schon seit 25 jahren. Im Oktober läuft die Jubliäumsfolge "Blackout". In der kommt die Kommissarin zum erstenmal so richtig an ihre Grenzen und merkt, dass sich in ihrem Leben was ändern muss. Zum Leben von Ulrike Folkerts gehört seit 25 Jahren Lena Odenthal. Ein Ende der Parallelidentität ist nicht absehbar. SWR3 Reporterin Brigitte Egelhaaf hat die 53jährige Schauspielerin getroffen und war allein schon vom Äußeren beeindruckt.