In einem Schweinestall wird ein Toter gefunden. Schnell wird klar, dass es nicht die Schweine waren. Aber wer dann? Eisner und Fellner haben es mit vielen Verdächtigten zu tun.

Für die beiden Kommissare Bibi Fellner und Moritz Eisner geht es raus aus Wien, rein in die Pampa. Auf dem „Schoberhof“ wird der Chef des Schweinemastbetriebs tot aufgefunden. Der Leiche fehlen ein Stück Bein und Hand.

„Wie lange brauchen Schweine, damit sie einen so zurichten?“

Tatort Wien mit Eisner und Fellner: Mehr Infos zum Team Infos zum Ermittlerteam Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer, ist Sonderermittler des Innenministeriums. Er ist Eigenbrödler und kommt durch seine Raue Art nicht bei jedem gut an. Von seinen Kollegen wird er durch seine Arbeit und seinen typischen „Wiener Schmäh“ sehr geschätzt. Doch unausgeschlafen und ohne Kaffee geht nichts. Bibi Fellner, gespielt von Adele Neuhauser, hat mit ihren psychischen Problemen und ihrer Alkoholsucht zu kämpfen. Das führt regelmäßig zu Reibereien zwischen Fellner und Eisner, dennoch harmonieren sie miteinander. Harald Krassnitzer spielt Moritz Eisner Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) © ARD Degeto/ORF/Superfilm/Klaus Pichler Harald Krassnitzer wird 1960 als Kind einer Arbeiterfamilie in Salzburg geboren. Nach der Matura absolvierte er erst eine Lehre als Speditionskaufmann und machte im Anschluss eine Schauspiel-Ausbildung an der Elisabethbühne in Salzburg. Nach vielen Auftritten auf Theaterbühnen und Rollen in TV-Filmen kam er 1999 zum Tatort. Adele Neuhauser spielt Bibi Fellner ard-foto s2-intern/extern ARD-Degeto/ORF Adele Neuhauser wird 1959 als Tochter eines griechisch-österreichischen Architekten geboren. Als sie vier Jahre alt war, zog sie mit ihrer Familie nach Wien. Von 1976 bis 1978 belegte sie eine Schauspielausbildung an der Schauspielschule Krauss in Wien. Nach vielen Kamera-Auftritten ist sie seit 2011 fester Bestandteil des Tatort-Duos Eisner und Fellner.

Tatort Wien: Selbstjustiz im Schweinestall

Aber der Gerichtsmediziner ist sich sicher: Nicht die Bisswunden waren tödlich.

„Dem hat jemand etwas über den Schädel gezogen. Und zwar mit voller Wucht. Das war ein Mensch“

Als Bibi und Moritz im Schweinestall nach Spuren suchen, geht auf einmal die automatische Stallreinigung an. Die Beiden werden von oben bis unten klitschnass. Trockene Kleidung bekommen sie vom Arbeiter Sepp Obermeier. Moritz ermittelt also erstmal im 70er-Jahre babyblauen Trainingsanzug weiter, Bibi in Blümchen Bluse. Probleme macht die überengagierte Dorfpolizistin Renate Hofmüller. Sie hat auf eigene Faust schon mal jemanden festgenommen. Vorsorglich. Das passt den beiden Kommissaren natürlich gar nicht.

„Haben sie schon einmal etwas von einem Tatverdacht gehört?“

SWR3 Tatort-Kritik: Ohne Schnitzel aber mit Spannung

In dem Wiener Tatort „Bauernsterben“ werden ganz schön viele Themen auf einmal reingepackt. Massentierhaltung, EU-Fördergelder und Tierschutzaktivisten. Dadurch springt die Handlung manchmal etwas zu schnell zwischen den Beteiligten hin und her. Als Zuschauer kann man so den Überblick verlieren. Einige Szenen wirken dadurch langatmig. Die beiden Schauspieler Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser machen das aber durch den herrlichen Wiener Schmäh und den abgebrühten Humor wieder gut.

„Wenn es nach denen geht, ist nur eine Welt ohne Schnitzel eine gute Welt.“

Der Mord selbst wird erst in den letzten zwei Minuten aufgeklärt. Spannend ist der Tatort „Bauernsterben“ also bis zum Schluss. Gute Sonntagabend-Unterhaltung! 3 von 5 Elchen.