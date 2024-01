per E-Mail teilen

in Pocket speichern

In Ludwigshafen ist ein Serienmörder unterwegs. Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern gehen auf Spurensuche. Ein schneller und gelungener Krimi zum Sonntagabend!

Tatort-Kritik am 7.1.2024 – Avatar

Eine Männerleiche wird an einem See gefunden – und erst mal ist gar nicht klar, ob es sich um einen Mord handelt oder um einen natürlichen Tod.

Keine Zeit zum Lesen? Hör dir den Tatort-Check einfach hier an! 👇

Linda Molitor 4.1.2024 Tatort-Check „Avatar“ in Ludwigshafen mit Odenthal und Stern Dauer 1:25 min Keine Zeit zum Lesen? Hör dir den Tatort-Check einfach hier an!

Die Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern werden allerdings misstrauisch, weil das Opfer offenbar mit Pfefferspray angegriffen wurde, bevor es einen Herzinfarkt bekommen hat. Als am nächsten Tag aber ein weiteres Opfer auftaucht, wieder an einem See, wird klar: In Ludwigshafen ist ein Serienmörder unterwegs.

Tatort Ludwigshafen mit Odenthal und Stern: mehr Infos zum Team Kommissarinnen aus dem Tatort Ludwigshafen Kommissarin Lena Odenthal tauchte zum ersten Mal 1989 in einem SWR-Tatort auf. Sie ist die dienstälteste Tatort-Ermittlerin. Privat ist wenig über sie bekannt, jüngst spielte ihre Tante Niki als pensionierte Staatsanwältin eine Rolle in „Lenas Tante“. Dabei kam heraus, dass Lena Odenthals Mutter mit einem Fernfahrer nach Spanien durchgebrannt ist. Aufgewachsen ist sie also ab dem Alter von 10 Jahren bei der Tante. Ulrike Folkerts spielt Kriminalkommissarin Lena Odenthal. SWR Sabine Hackenberg Kommissarin Johanna Stern stieß 2014 zum Tatort Ludwigshafen und verstand sich erst gar nicht mit Lena Odenthal. Ursprünglich war sie beim LKA Spezialistin der „operativen Fallermittlung“. Dabei werden alle Tatsachen und Fakten eines undurchsichtigen Falles noch einmal minutiös auf unterschiedliche Weise beleuchtet, hauptsächlich bei den schwersten Verbrechen. Im Tatort spielt sie eine Mutter von zwei Kindern, die vormacht, wie das geht: Gut für die Familie da sein und erfolgreich im Beruf. Lisa Bitter spielt Kriminalkommissarin Johanna Stern. SWR Sabine Hackenberg Ulrike Folkerts spielt Lena Odenthal Ulrike Folkerts, geboren 1961 in Kassel, bekam nach ihrem Schauspielabschluss im Studium Theater- und Musikwissenschaft ein Erstengagement am Theater Oldenburg. Schon ein Jahr später ging es mit dem Tatort los. Ulrike Folkerts ist lesbisch, nach einem erzwungenen Coming-out gibt sie heute an, dass sie anderen homosexuellen Frauen mit ihren Frauenrollen Mut machen möchte, ihr Leben offen und frei zu leben. Lisa Bitter spielt Johanna Stern Lisa Bitter, geboren 1984 in Erlangen, entschied sich nach Erfahrungen in den Studiengängen Biologie, Kulturwissenschaften und Journalistik für ein Studium der Schauspielerei. Seit 2009 sammelte sie Fernseh- und Filmerfahrung. Seit 2014 ist sie beim Tatort Ludwigshafen mit dabei, wo sie den ausgeschiedenen Kommissar Mario Kopper (Andreas Hoppe) ersetzt.

Tatort Ludwigshafen – viele kleine spannende Geschichten

Dieser Tatort ist sehr schnell. Es gibt wenige Landschaftsszenen, die den Zuschauerinnen und Zuschauern etwas Luft zum Durchschnaufen lassen. Stattdessen werden viele kleine Schauplätze und Konflikte gezeigt, die erst mal wenig Sinn ergeben.

Zum Beispiel das Teenie-Drama um Marie und Tom, die verliebt sind und trotzdem nicht zueinanderfinden. Oder die IT-Spezialistin Julia, die Aufputschmittel nimmt und sehr viel Zeit vor dem Computer verbringt. Und was ist eigentlich mit Bastian los, einem Teenager, der doch eigentlich alles hat, inklusive heiler Familie, und trotzdem so eine Wut auf seinen Vater hat?

Tatort Ludwigshafen „Avatar“: Wer bedrängt hier wen? Bastian (Luis Vorbach) und der Freund seiner Mutter Pit (Felix von Bredow) sind im Clinch. ard-foto s2-intern/extern SWR/Christian Koch

Avatare und Deepfakes im Tatort – nicht nur digital

Was ist echt und was ist nur Fake, wer spielt nur einen Avatar? Dieser Frage gehen die Ermittlerinnen nach. Und wir folgen ihnen: Erst ratlos, dann auf der falschen Spur, dann wieder verwirrt und am Ende eine Mischung aus erschrocken und mitfühlend.

Tatort Ludwigshafen „Avatar“: Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) fragt sich, welche Beziehung zwischen ihrer mutmaßlichen Mordzeugin Julia Da Borg (Bernadette Heerwagen) und der Schülerin Marie (Leni Deschner) bestehen. ard-foto s2-intern/extern SWR/Christian Koch

Der Tatort „Avatar“ zeigt auf eine erschreckende Art und Weise, was Menschen glauben, wenn sie es nur glauben wollen – und wie schnell Online-Fakes zur bitteren Realität werden. Trotz der dramatischen Geschichte wirkt aber nichts übertrieben oder melodramatisch, eher ein Ticken zu schnell und zu kalt.

Tatort Ludwigshafen „Avatar“: Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und Johanna Stern (Lisa Bitter, links) bei den Ermittlungen zu ihrem neuesten Fall. ard-foto s2-intern/extern SWR/Christian Koch

Odenthal und Stern – ein erfahrenes Tatort-Duo

Für die Ermittlerinnen Johanna Stern und Lena Odenthal gilt das nicht – sie sind genau die richtige Mischung zwischen professionell und empathisch. Und am Ende wird es auch noch mal persönlich: Nach vielen Jahren verabschieden sich Assistentin Edith Keller und Gerichtsmediziner Peter Becker aus dem Ludwigshafener Ermittlungsteam. Ein gelungener Abschied in einem gelungenen Krimi – wer Sonntagabend noch genug Konzentration hat, allem zu folgen, wird sehr zufrieden sein.