Auch das Team in Münster – Thiel und Boerne – feiert ja in diesem Jahr ein Jubiläum. Für einen Münster-Tatort ist der untypisch gesellschaftskritisch und ein Fall, an dem sich die Geschmäcker mal wieder scheiden werden.

Geiselnahme mit Boerne und Thiel

Professor Boerne wacht in einem Hawaii-Hemd, mit blauem Auge und kaputter Brille alleine auf einer Bowlingbahn auf, wird dann von einem mysteriösen dunklen Wagen verfolgt und landet – ausgerechnet im Polizeipräsidium – mitten in einer Geiselnahme.

Der Typ mit dem Sprengstoffgürtel um den Bauch schleppt Boerne und Thiel aufs Dach und will mit seiner Aktion die Welt retten. Und zwar vor einer außerirdischen Besatzung, zu der seiner Meinung nach auch Boerne und Thiel gehören. Also zu den außerirdischen Echsen in Menschengestalt. Welt retten ist aber nicht, der Attentäter fällt vorher vom Dach, nachdem ein kleiner Hund ihn in die Wade gebissen hat. Das ist aber nicht der eigentliche Mordfall – den gab es schon vorher.

Verschwörungstheoretiker in Münster

Auch der Tote war – wie der Attentäter vom Dach – Anhänger einer Gruppierung von Verschwörungstheoretikern mit dem Namen „Sisundus“. Die glauben, dass Außerirdische schon längst unter uns sind und die Weltherrschaft an sich reißen wollen, damit sie hier leben können. Die Sisundus-Mitglieder sind gechipt, tragen gerne auch mal Aluhut und sind vernetzt über einen Messenger-Dienst, der nicht so einfach von den Behörden abgeschaltet werden kann. Kommt einem doch alles sehr bekannt vor – leider.

Fazit

Es dreht sich also um ein durchaus aktuelles Thema und natürlich gibt’s auch in diesem Fall, was es in Münster-Tatorten eben gibt: Frotzeleien zwischen Thiel und Boerne, sensationell witzige Dialoge und viel Ironie. Und trotzdem, mir war das selbst als eingefleischter Münster-Fan einfach oft too much an Überzeichnung und Klamauk. Beispiel: Da tauchen zwei Men-In-Black-Parodien auf, die nicht Männlein und nicht Weiblein sind, für den Verfassungsschutz arbeiten, selbst wie Aliens sprechen und dann noch „Muster“ und „Mann“ heißen. Sorry, Leute, ich war da raus.

Es wird mit Sicherheit einige geben, für die das großes Tatort-Kino ist, für mich war es das eben nicht. Leider. Deshalb nur 2 von 5 Elchen.