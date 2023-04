Tatort aus Zürich

Isabelle Grandjean, gespielt von Anna Pieri Zuercher, kommt aus La Chaux-de-Fonds. Zusätzlich zu ihrer Ausbildung als Polizistin absolvierte sie ein Jura Studium. Erschüttert durch ihre Arbeit am Internationalen Gerichtshof in Den Haag ging sie zur Züricher Polizei. Dort kämpft sie jeden Tag für Gerechtigkeit und den Grundsatz, dass vor dem Gesetz alle gleich sind.

Tessa Ott, gespielt von Carol Schuler, stammt aus Zürich. Nach ihrem Psychologie und Soziologie Studium entdeckte sie ihren Drang für das Profiling. Über Umwege landet sie damit bei der Züricher Polizei. Doch sie selbst hadert sehr mit der Entscheidung, da es sich schwer mit ihrer Linken Vergangenheit vereinbaren lässt. Sie hat einen unbändigen Freiheitsdrang, einen rebellischen Charakter und einen großen Gerechtigkeitssinn.

Anna Pieri Zuercher spielt Isabelle Grandjean

Anna Pierie Zuercher wurde 1979 in Bern geboren. Nach einem Klavierstudium an der Hochschule der Künste in Bern absolvierte sie ein Schauspielstudium an der École Supérieure d'Art Dramatique in Paris. Nach mehreren Auftritten in Theatern in Paris, Lausanne und Genf und einer Auszeichnung für die beste Hauptdarstellerin für die Serie Doppelleben kam sie 2019 zum Tatort-Team Zürich.

Vesucht, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben: Kommissarin Isabelle Grandjean

Carol Schuler spielt Tessa Ott

Carol Schuler wurde 1987 in Winterthur geboren. Seit dem sie zwölf Jahre alt ist steht sie vor der Kamera. Bereits im jungen Alter wurde sie als beste Darstellerin für den Film Lieber Brad ausgezeichnet. 2009 absolvierte sie eine Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut in Berlin. Nach vielen weiteren Filmen und Theaterauftritten kam sie 2019 mit Anna Pieri Zuercher zum Tatort Zürich.