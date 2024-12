Kommissarinnen aus dem Tatort Ludwigshafen

Kommissarin Lena Odenthal tauchte zum ersten Mal 1989 in einem SWR-Tatort auf. Sie ist die dienstälteste Tatort-Ermittlerin. Privat ist wenig über sie bekannt, jüngst spielte ihre Tante Niki als pensionierte Staatsanwältin eine Rolle in „Lenas Tante“. Dabei kam heraus, dass Lena Odenthals Mutter mit einem Fernfahrer nach Spanien durchgebrannt ist. Aufgewachsen ist sie also ab dem Alter von 10 Jahren bei der Tante.

Ulrike Folkerts spielt Kriminalkommissarin Lena Odenthal. SWR Sabine Hackenberg

Kommissarin Johanna Stern stieß 2014 zum Tatort Ludwigshafen und verstand sich erst gar nicht mit Lena Odenthal. Ursprünglich war sie beim LKA Spezialistin der „operativen Fallermittlung“. Dabei werden alle Tatsachen und Fakten eines undurchsichtigen Falles noch einmal minutiös auf unterschiedliche Weise beleuchtet, hauptsächlich bei den schwersten Verbrechen. Im Tatort spielt sie eine Mutter von zwei Kindern, die vormacht, wie das geht: Gut für die Familie da sein und erfolgreich im Beruf.

Lisa Bitter spielt Kriminalkommissarin Johanna Stern. SWR Sabine Hackenberg

Ulrike Folkerts spielt Lena Odenthal

Ulrike Folkerts, geboren 1961 in Kassel, bekam nach ihrem Schauspielabschluss im Studium Theater- und Musikwissenschaft ein Erstengagement am Theater Oldenburg. Schon ein Jahr später ging es mit dem Tatort los. Ulrike Folkerts ist lesbisch, nach einem erzwungenen Coming-out gibt sie heute an, dass sie anderen homosexuellen Frauen mit ihren Frauenrollen Mut machen möchte, ihr Leben offen und frei zu leben.

Lisa Bitter spielt Johanna Stern

Lisa Bitter, geboren 1984 in Erlangen, entschied sich nach Erfahrungen in den Studiengängen Biologie, Kulturwissenschaften und Journalistik für ein Studium der Schauspielerei. Seit 2009 sammelte sie Fernseh- und Filmerfahrung. Seit 2014 ist sie beim Tatort Ludwigshafen mit dabei, wo sie den ausgeschiedenen Kommissar Mario Kopper (Andreas Hoppe) ersetzt.