Kommissare aus dem Tatort Dortmund

Ira Klasnić, gespielt von Alessija Lause, ist die Neue in der Runde. Sie leitet die Mordkommission und weiß, wie man sich durchsetzt. Faber und Herzog sind so semi begeistert. Besonders zwischen Rosa Herzog und Ira Klasnić ist die Stimmung angespannt.

Peter Faber, gespielt von Jörg Hartmann, wurde Mitte der 1960er-Jahre geboren und ist in Dortmund aufgewachsen. Vom Schicksal geprägt, versucht er mit Antidepressiva den Tod seiner Frau und seiner Tochter zu verdrängen. Seine Arbeit als Kommissar ist für ihn deshalb eine Art Therapie, um sich von all den Ereignissen abzulenken, die ihm widerfahren sind. Seine besondere Gabe, sich bei den Ermittlungen in den Täter hineinzuversetzen, macht ihn zu einem ausgezeichneten Fahnder. Martina Bönisch, seine ehemalige Kollegin, wurde erschossen.

Rosa Herzog, gespielt von Stefanie Reinsperger, kam als Nachfolgerin von Nora Dalay in das Team. Sie und Pawlak haben direkt eine sehr gute Beziehung zueinander. Herzog wird oft mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, da ihre Mutter eine ehemalige RAF-Terroristin ist.

Alessija Lause spielt Hauptkommissarin Ira Klasnić

Die deutsche Schauspielerin Alessija Lause ist am 15. April 1980 in Bad Aibling (Bayern) geboren. Schon mit sechs Jahren stand sie vor der Kamera für ein Musikvideo. Kurz darauf folgte die Hauptrolle im Kindermagazin Zapp Zarapp. Lause spielte schon in verschiedenen „Polizeiruf 110“- und „Tatort“-Folgen mit.

Alessija Lause als Hauptkommissarin Ira Klasnić ard-foto s2-intern/extern WDR/Martin Rottenkolbe

Jörg Hartmann spielt Peter Faber

Jörg Hartmann, geboren 1969 in Hagen, spielte nach seiner Ausbildung zum Schauspieler mehrere Jahre auf Theaterbühnen in verschiedenen Rollen mit. Nach mehreren Auftritten vor der Fernsehkamera kam er dann zum Tatortteam nach Dortmund und fungiert dort als Chefermittler.

Stefanie Reinsperger spielt Rosa Herzog

Stefanie Reinsperger wird 1988 in Baden bei Wien geboren. Als Tochter eines österreichischen Diplomaten wuchs sie in London auf. Nach ihrer Schauspielausbildung am Wiener Max Reinhardt Seminar wurde sie direkt im Schauspielhaus Düsseldorf verpflichtet, wo sie einige Hauptrollen spielte. Danach spielte sie am Wiener Burgtheater, am Wiener Volkstheater und schließlich beim Berliner Ensemble. Seit 2020 ist sie als Rosa Herzog Teil des Tatorts.