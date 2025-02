Tatort aus Berlin

Robert Karow, gespielt von Mark Waschke, wurde in Berlin-Pankow geboren und stammt aus einem bürgerlichen Elternhaus. Karow hat eine hohe Abstraktionsfähigkeit und ein sehr schnelles Denkvermögen. Anders als bei seinen Kollegen interessiert ihn nur das große Ganze. Er ist bisexuell, lebt aber alleine, da er andere Menschen lieber auf Distanz hält.

Susanne Bonard, gespielt von Corinna Harfouch, wurde 1961 in Karl-Marx-Stadt geboren, dem heutigen Chemnitz. Sie war Lehrerin für Geschichte und Sport in der DDR. Nach einem Ausreiseantrag wurde sie vom Dienst suspendiert. Nach dem Fall der Mauer ging sie Kriminalpolizei wo sie sich direkt zur ersten Leiterin der Mordkommission hoch arbeitete. 2011 wird sie wieder Lehrerin. Nun aber an der Polizeiakademie. Mit 62 kehrt sie noch einmal in den aktiven Dienst zurück, um zusammen mit Robert Karow den Fall an einer jungen Schutzpolizistin zu untersuchen.

Mark Waschke spielt Robert Karow

Mark Waschke wurde 1972 in Wattenscheid geboren. Mit neun Jahren spielt er bereits im Kindertheater mit, später dann in einer Amateur-Theatergruppe. Für sein Philosophiestudium ist er 1991 nach Berlin gezogen. Dieses brach er jedoch ab, um dann anschließend Schauspiel zu studieren. Die ersten Auftritte hatte er in verschiedenen Theatern. Nach mehreren Neben- und Hauptrollen in verschiedenen Filmen kam er 2015 als Robert Karow zum Tatort Berlin.

Seine ehemalige Kollegin Nina Rubin alias Meret Becker starb in Folge 15 im Mai 2022 („Das Mädchen, das allein nach Haus’ geht“).

Einsam irrt er nun durch die Stadt und löst den neuen Fall. Seine Kollegin Nina Rubin ist im Mai erschossen worden. ard-foto s2-intern/extern rbb/Stefan Erhard

Corinna Harfouch spielt Susanne Bonard

Corinna Harfouch wird 1954 in Suhl geboren. Nach einer Ausbildung zur Krankenschwester begann sie 1975 an der Technischen Universität Dresden ein Studium zur Textilingenieurin. Erste Erfahrungen im Schauspiel erlangte sie am Pioniertheater Natalia Saz. Von 1978 bis 1981 studierte sie dann Schauspiel an der Staatlichen Schauspielschule Berlin. Nach unzähligen Theater und Film Auftritten ist sie seit 2023 Teil des Berliner Tatort-Teams.