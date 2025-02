per E-Mail teilen

Wir müssen jetzt ganz stark sein! Es gibt am Sonntag (09.02.2025) keinen neuen Tatort. Bevor die Tatort-Ultras jetzt schreiend im Kreis rennen, haben wir euch hier die fünf Besten aus SWR3-Sicht gelistet.

Hier ist die Anti-Entzugserscheinung-Tatort-Liste! Alle dieser fünf Tatorte sind absolut SWR3-approved – sprich: sie alle haben fünf von fünf Elchen von unseren Tatort-Checkern abgestaubt und sind alle in der ARD Mediathek verfügbar! 🫎

1. „Unter Gärtnern“ – Tod im Gemüsebeet mit Boerne und Thiel

2. „Restschuld“ mit Ballauf und Schenk

3. „Der Stelzenmann" mit Odenthal & Stern

4. „Diesmal ist alles anders" mit Ballauf und Schenk

5. „Murot und das 1.000-jährige Reich"



Es ist helllichter Tag in Münster – und das passiert sonst selten im Tatort. In einem top gepflegten Schrebergarten kippt eine Hüttenbesitzerin um und stirbt! Sie ist nicht alleine, denn zwei Nager liegen wenig später neben ihr. Und in diesem Tatort werden das lange nicht die einzigen Toten sein, die plötzlich sterben. Hier gehts zur Tatort-Kritik:

Der Tatort „Unter Gärtnern“ aus Münster in der ARD Mediathek

Im Tatort „Restschuld“ ermitteln die Kölner Kommissare Ballauf und Schenk. Ein Außendienstmitarbeiter einer international tätigen Inkasso-Firma wird – laut Zeugen – auf dem Heimweg überfallen. Von ihm selbst fehlt aber jede Spur.

Dieser Fall zeigt, in welches Elend und Verzweiflung einen Schulden treiben können…

Hier den gesamten Tatortcheck nachlesen:

Und hier klicken, wenn ihr diesen Tatort sofort sehen wollt:

Der Tatort „Restschuld“ aus Köln in der ARD Mediathek

Der neunjährige Paul ist auf dem Nachhauseweg, als ein Auto erst anhält und ihn jemand dann hineinzerrt. Die Nachbarin beobachtet die Entführung, wählt panisch den Notruf und wird ein paar Sekunden später von dem Auto brutal überfahren. Die Eltern von Paul sollen 100.000 Euro zahlen, doch das Lösegeld wird gar nicht abgeholt.

Den ganzen Film jetzt hier anschauen:

Der Tatort „Der Stelzenmann“ aus Ludwigshafen in der ARD Mediathek

Ballauf, der ewige Junggeselle, ist bis über beide Ohren verliebt in Nicola. Schenk kann da anfangs nur drüber schmunzeln, denn er sieht in Ballauf eben weiter den „Streuner“, der es einfach nie lange in einer Beziehung aushält. Aber Ballauf selbst glaubt fest daran, dass es diesmal anders ist, er seine Seelenverwandte gefunden hat und die beiden verhalten sich wie die Teenies – da brummt und blinkt das Smartphone im Dauermodus.

Schenk kann den Kollegen nur schwer im 7. Himmel erreichen, aber es gibt eben auch noch einen Job. Ein Mann ist tot – mit voller Absicht frontal überfahren. Hier gehts zum kompletten Tatort-Check:

Oder hier klicken, wenn ihr das Popcorn schon bereit habt und ganz schnell diesen Tatort schauen wollt 😉:

Der Tatort „Diesmal ist es anders“ aus Köln in der ARD Mediathek

Bereits nach wenigen Minuten wird klar: Dies ist kein gewöhnlicher Tatort. Kommissar Murot findet sich im Jahr 1944 wieder, in den letzten Zügen des Dritten Reichs. Er selbst ist ein eigenwilliger Ermittler, ein hochdekorierter Nazi, schwer zu durchschauen.

Gemeinsam mit seinem jungen Helfer wird er in einem kleinen Dorf aufklären, warum vier deutsche Soldaten durch einen mysteriösen Selbstmord ums Leben gekommen sind – was angesichts des Kriegs mit seinen Millionen Toten für viele Einheimische unnötig scheint. Hier gehts zur gesamten Tatort-Kritik von Stefan Scheurer aus dem SWR3-Team:

Und hier ist der direkte Link zu diesem verrückten Tatort:

Tatort-Kritik Murot und das 1.000-jährige Reich in der ARD Mediathek

Wer keine Zeit hat sich auf das Sofa zu fläzen und einen kompletten Tatort im liegen zu schauen, kann sie auch hören! In der ARD Audiothek, gibt es einige Tatorte auch als Podcast!

Tatort Borowski und das ewige Meer in der ARD Audiothek