per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Im neuen Tatort „Restschuld“ ermitteln zum inzwischen 92. Mal die Kölner Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär). Langsam überholt oder immer noch so gut wie am ersten Tag?

Ein Außendienstmitarbeiter einer international tätigen Inkasso-Firma wird – laut Zeugen – auf dem Heimweg überfallen. Von ihm selbst fehlt aber jede Spur. Unsere Tatort-Checkerin Simone Sarnow sagt: „ Dieser Fall zeigt, in welches Elend und Verzweiflung einen Schulden treiben können … “

Ist der Tatort realistisch? So weit geht das Inkasso-Unternehmen

Beliebt war das Opfer, der „Geldeintreiber“ Fabian Pavlou (Thomas Hauser), vor allem bei seiner Firma „Correct Inkasso“ – da ist er fünfmal in Folge zum „Mitarbeiter des Jahres“ gekürt worden. Die Firma selbst arbeitet mit extremen Methoden, zum Teil am Rande der Legalität. Es gibt Telefonterror, Dauerklingeln an der Tür und einzelne Schuldner werden sogar heimlich überwacht.

Wenn das alles nichts bringt, setzt Pavlou im Auftrag der Firma auch Lohnpfändungen durch oder droht sogar mit Gefängnis. Wobei Ballauf feststellt:

Schulden sind ja keine Straftat.

Tatort Köln mit Ballauf und Schenk: Mehr Infos zum Team Kommissare aus dem Tatort Frankfurt Max Ballauf, gespielt von Klaus J. Behrendt, wird 1960 in Hamm bei Nordrhein-Westfalen geboren. Nach seiner Spezialausbildung zum Drogenfahnder, die er in Florida absolvierte, kam Max Ballauf als Sunnyboy wieder zurück. Als Single und Dauerbewohner einer kleinen Pension hinterfragt Max öfter seinen Lebensstil. Freddy Schenk, gespielt von Dietmar Bär, wird 1961 in Dortmund geboren. Freddy Schenk fällt durch seinen eleganten Kleidungsstil auf. Er ist Waffenfan und liebt Sportschuhe, die zu seinen maßgeschneiderten Straßenanzügen passen. Der ständige Ärger mit seiner Frau, welcher aufgrund der langen Arbeitstage entsteht, versucht Dietmar Bär immer wieder über das Telefon zu schlichten. Selten geht die Zusammenarbeit mit Kollege Max Ballauf an ihm spurlos vorbei. Oft berühren ihn die Fälle emotional. Klaus J. Behrendt spielt Max Ballauf Max Ballauf folgt einem Verdächtigen ins Leichtathletik-Stadion. WDR / Martin Menke Klaus J. Behrendt wird 1960 in Hamm (Nordrhein-Westfalen) geboren. Als gelernter Bergmechaniker wächst er als Sohn eines Kinderarztes im westfälischen Ibbenbürn auf. Nach Ableistung seines Zivildienstes widmet er sich von 1981 bis 1984 dem Schauspielunterricht in Hamburg. Etwa 10 Jahre später wird Klaus J. Behrendt im Tatort als Max Ballauf bekannt. Dietmar Bär spielt Freddy Schenk Hat er bei den bisherigen Ermittlungen irgendetwas übersehen? Freddy Schenk ist nachdenklich. WDR / Martin Menke Dietmar Bär wird 1961 in Dortmund geboren. Bereits während der Schulzeit fiel Dietmar Bär durch sein schauspielerisches Talent in verschiedenen Schultheaterprojekten auf. Seine Schauspielausbildung beendet er 1985 in Bochum. Nach mehreren Film- und Serienauftritten kommt Dietmar Bär dann 1997 als Freddy Schenk zum Tatort.

Kommissare Ballauf und Schenk nehmen Schuldner ins Visier

Auf der Suche nach Pavlou und dem Täter oder der Täterin geraten deshalb vor allem die Schuldner als Hauptverdächtige ins Visier der Ermittlungen. Und diese Menschen zeigen in diesem Fall die ganze Bandbreite dessen, was Schulden mit einem machen können. Da ist die Steuerkanzlei-Fachangestellte, die die Schulden ihres Ex-Mannes abzahlen muss. Sie hat deshalb das Sorgerecht für ihre Kinder verloren, wohnt wieder bei ihrem Vater und ihr Lohn soll gepfändet werden.

Wir erfahren, wie ein junger Masseur schon früh Schulden gemacht hat, seitdem zwar ununterbrochen arbeitet, aber trotzdem auf keinen grünen Zweig kommt. Und dann ist da noch ein Ehepaar, das durch krankheitsbedingte Arbeitslosigkeit von beiden die Hausraten nicht mehr tilgen kann und zur Kölner Tafel gehen muss. Eingangs ist Ballauf noch der Meinung:

Wenn du Schulden machst, musst du die Kohle auch zurückbezahlen – so ist das halt. Selbst schuld!!

Aber mit so einer Aussage macht er Kollegen Schenk so richtig sauer. Der gibt zu: Auch bei ihm bleibt am Ende des Monats nichts übrig.

Fazit: Lohnt sich der Tatort „Restschuld“ am 5.1.?

Im Kölner Tatort wird mal wieder ein gesellschaftliches Thema aufgegriffen: das Leben auf Pump. Und er zeigt die Verlockung, die uns so viele Werbeversprechen suggerieren – einfach jetzt kaufen, später zahlen. Dieser Fall beschäftigt sich aber auch damit, dass viele eben auch unverschuldet in der Schuldenfalle landen. Ohne packende Aktion, dafür nachdenklich und schauspielerisch richtig gut. Deshalb gibts von mir 4 von 5 Elchen.