Adrien Brody hat vor knapp 22 Jahren für seine Darstellung in ‚Der Pianist’ einen Oscar als jüngster männlicher Hauptrollen-Oscarpreisträger aller Zeiten bekommen. Seine Karriere hatte danach um ehrlich zu sein mehr Täler als Berge. Mehr als verdient ist er für einen Oscar nominiert und wird ihn vermutlich auch bekommen, weil er Tóth nicht nur Leben einhaucht, sondern sich komplett in ihm verliert, in den Zweifeln, den Drogen, in dieser Figur.