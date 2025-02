Was ist die Steigerung von wunderschön? Ganz klar wunderschöner! So hält es auch Karoline Herfurth. Nach ihrem Sensationserfolg „Wunderschön“ über Körperdruck und Selbstwahrnehmung kommt jetzt die Fortsetzung!

„Wunderschöner“ ist ab dem 13.2. im Kino

„Wunderschöner“ ist genau genommen die Fortsetzung des erfolgreichen Films „Wunderschön“. Doch statt sich auf den Lorbeeren auszuruhen und sich einfach nur mit einer beliebigen Variation des Episodenfilms abzufinden, ist es Karoline Herfurth mit „Wunderschöner“ gelungen, das Thema des Kinofilms nicht nur zu vertiefen, sondern es weiterzudrehen. „ Wenn man beim Thema Körperdruck ein bisschen mehr in die Tiefe gräbt, dann kommt man relativ schnell bei dem Thema Sexualität an und bei den Fragen: Was ist Sexualität eigentlich? Wie sind wir da drin aufgewachsen? Was für Bilder haben wir davon? Wie sind wir da geprägt? “, so auch Filmemacherin und Schauspielerin Karoline Herfurth. Hier gibts den Trailer zum Film „Wunderschöner“! 👇

WUNDERSCHÖNER – Teaser Trailer Deutsch German (2025)

Den Großteil des Casts werden die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem ersten Teil „Wunderschön“ kennen: das Paar Sonja und Milan, die das Nestmodell ausprobieren, Ex-Model Julie, die es als Aufnahmeleiterin einer Boulevardshow versucht und die resolute Lehrerin Vicky, die ihre Schülerinnen mit ihren feministischen Sichtweisen nervt.

Es gibt aber auch neue Figuren wie Nadine und ihr Mann, ein Lokalpolitiker, der zu einer Prostituierten gegangen ist. Unter anderem die bringen laut Wollner eine Tonalität, die schwerer geworden ist.

Noch nicht überzeugt? SWR3 Kinocheckerin Anna Wollner fasst in drei Gründen zusammen, warum der Film „Wunderschöner“ sehenswert ist:

Weil Karoline Herfurth uns zwingt, unsere Komfortzone zu verlassen und das ganz bewusst. Es werden sexuelle Übergriffe, Grenzen, Körperbilder, Beziehungsentwürfe, Prostitution thematisiert. All das nicht im Sinne der Vollständigkeit, sondern der Ambivalenz. Der Kinofilm „Wunderschöner“ erhebt nie moralisch den Zeigefinger, sondern schaut einfach genau dahin, wo es weht tut.

Die Details © 2024 Hellinger / Doll Filmproduktion GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH / Anne Wilk Wunderschöner Bewertung: 5 von 5 Altersfreigabe: 12 Jahre Produktionsland: Deutschland Veröffentlichungsdatum: 13.02.2025 Laufzeit: 135 Minuten

Darf ich eigene Snacks mit ins Kino nehmen?

Du hast dir direkt einen Sitzplatz für den Kinofilm „Wunderschöner“ gesichert? Dann check gleich hier, ob du eigene Snacks mitnehmen darfst. 👇