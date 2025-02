„Like A Complete Unknown“ ist die verfilmte Biografie von Bob Dylans Leben – Gesprächsthema Nummer Eins ist aber eigentlich Hollywood-Star Timothée Chalamet. Wer er ist und ob der Film gut ist, lest ihr hier!

Nicht jeder würde sich an die Verfilmung von Bob Dylans Aufstieg zur Ikone wagen. James Mangold hat es dennoch getan und ein namhaftes Schauspieler-Ensemble versammelt. Der junge Hollywood-Star Timothée Chalamet spielt die Hauptrolle im neuen Kinofilm. Wie erfolgreich die Umsetzung ist, weiß unsere SWR3 Film-Checkerin Anna Wollner.

Der 29-Jährige gehört derzeit zu den angesagtesten Schauspielern Hollywoods. Seinen Durchbruch hatte der gebürtige New Yorker mit dem Drama „Call Me by Your Name“, für das er als bester Hauptdarsteller für einen Oscar nominiert wurde. Seitdem konnten wir ihn unter anderem in „Dune“ oder „Wonka“ auf der Kino-Leinwand sehen.

Good to know: 3 Facts zu Schauspieler Timothée Chalamet

💡 Als Sohn eines Amerikaners und einer Französin ist der Schauspieler bilingual aufgewachsen. Und daher kann man seinen Namen entweder Timmeffi Schälemäy (engl.) oder Timmo-te Schalamä (frz.) aussprechen. Für ihn ist beides voll in Ordnung!

💡 Während seiner Schulzeit rappte er unter dem Künstlernamen Lil' Timmy Tim. Er schrieb sogar einen Song über seine Statistiklehrerin.

💡 Für „Like A Complete Unknown“ wurde er bei der Verleihung der Screen Actors Guild Awards (SAG) als bester männlichen Schauspieler in einer Hauptrolle bereits ausgezeichnet. Ganze fünf Jahre bereitete er sich auf die Rolle des Bob Dylan vor, nahm Musikunterricht und zehn Kilo zu!

New York, Anfang der sechziger Jahre: Kulturelle Umbrüche und eine dynamische Musikszene empfangen den 19-jährigen Bob Dylan aus Minnesota. Der Film nimmt komplett die Perspektive Dylans ein und begleitet ihn bei seinem Aufstieg vom Folksänger hin zum Rock-Musik-Star. Dabei verfolgt der Zuschauer nicht nur, wie das Musik-Genie den Legenden von Greenwich Village begegnet, sondern auch Dylans berühmten Auftritt beim Newport Folk Festival 1965.

Hier gibt es einen Vorgeschmack zum Kinofilm „Like A Complete Unknown“ im Trailer.

LIKE A COMPLETE UNKNOWN | Offizieller Trailer | Deutsch

Wenn man da oben steht und das Publikum fesseln will, dann muss man irgendwie ein Freak sein. Du kannst schön sein oder hässlich. Aber auf keinen Fall langweilig.

Keine Zeit zum Lesen? Hört euch die Kritik von SWR3 Kino-Checkerin Anna Wollner als Audio an! 👇

SWR3 Film-Check 27.2.2025 „Bridget Jones – Verrückt nach ihm“ und „Like A Complete Unknown“ Dauer 2:42 min SWR3 Kino-Checkerin Anna Woller weiß, ob sich die Komödie und das Biopic lohnen.

Chalamet spielt den jungen Bob Dylan auf dem Weg zu Weltruhm – und zu sich selbst – mit einer gewissen schluffigen Arroganz, stellt unsere Film-Checkerin fest. Doch genau das tut der Verkörperung des Musikers ziemlich gut. Immerhin behauptete der junge Dylan von sich selbst, hin und wieder ein ganz schönes Arschloch gewesen zu sein.

Und dann noch das: Teenie-Schwarm Chalamet lernte für die Verkörperung Dylans nicht nur Gitarre und Mundharmonika, er übernimmt auch die Gesangspartien. Und die klingen gar nicht mal so schlecht, findet SWR3 Film-Checkerin Anna Wollner.

Um Timothée Chalamet versammelt Erfolgsregisseur James Mangold („Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, „Walk the Line“, „Cop Land“) einen hochkarätigen Cast: Edward Norton als Pete Seeger, Elle Fanning als Sylvie Russo, Monica Barbaro als Joan Baez, Boyd Holbrook als Johnny Cash und Scoot McNairy als Woody Guthrie.

„Like A Complete Unknown“ für 8 Oscars nominiert: zu Recht?

„Like A Complete Unknown“ ist gleich für mehrere Oscars in den Königsdisziplinen Bester Film, Beste Regie und Bester Hauptdarsteller nominiert. Hier könnte Timothée Chalamet also möglicherweise seinen ersten Oscar gewinnen ... Bob Dylan selbst ist zumindest überzeugt von Chalamets Leistung und lobte ihn als „brillanten Schauspieler“.

SWR3 Film-Checkerin Anna Wollner kann den Hype um den Kinofilm allerdings nicht so recht nachvollziehen:

Ich fand ihn ein bisschen, naja, nicht brav, aber einseitig.

Anschauen oder nicht? Fans von Timothée Chalamet kommen bei diesem Film sicher auf ihre Kosten. Doch ob echte Dylan-Enthusiasten von den immerhin zweieinhalb Stunden wirklich abgeholt werden? Eher nicht – trotz nostalgischer Musikeinlagen.

Die Details Das Plakat zum Film „Like A Complete Unknown“. Timothée Chalamet verkörpert den jungen Bob Dylan. © 2024 Searchlight Pictures All Rights Reserved. Like A Complete Unknown Bewertung: 3 von 5 Originaltitel: A Complete Unknown Altersfreigabe: 6 Jahre Produktionsland: USA Produktionsjahr: 2024 Veröffentlichungsdatum: 27.02.2025 Laufzeit: 141 Minuten Genre: Biopic