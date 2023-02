Infos zum Ermittlerteam

Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer, ist Sonderermittler des Innenministeriums. Er ist Eigenbrödler und kommt durch seine Raue Art nicht bei jedem gut an. Von seinen Kollegen wird er durch seine Arbeit und seinen typischen „Wiener Schmäh“ sehr geschätzt. Doch unausgeschlafen und ohne Kaffee geht nichts.

Bibi Fellner, gespielt von Adele Neuhauser, hat mit ihren psychischen Problemen und ihrer Alkoholsucht zu kämpfen. Das führt regelmäßig zu Reibereien zwischen Fellner und Eisner, dennoch harmonieren sie miteinander.

Harald Krassnitzer spielt Moritz Eisner

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) © ARD Degeto/ORF/Superfilm/Klaus Pichler

Harald Krassnitzer wird 1960 als Kind einer Arbeiterfamilie in Salzburg geboren. Nach der Matura absolvierte er erst eine Lehre als Speditionskaufmann und machte im Anschluss eine Schauspiel-Ausbildung an der Elisabethbühne in Salzburg. Nach vielen Auftritten auf Theaterbühnen und Rollen in TV-Filmen kam er 1999 zum Tatort.

Adele Neuhauser spielt Bibi Fellner

ard-foto s2-intern/extern ARD-Degeto/ORF

Adele Neuhauser wird 1959 als Tochter eines griechisch-österreichischen Architekten geboren. Als sie vier Jahre alt war, zog sie mit ihrer Familie nach Wien. Von 1976 bis 1978 belegte sie eine Schauspielausbildung an der Schauspielschule Krauss in Wien. Nach vielen Kamera-Auftritten ist sie seit 2011 fester Bestandteil des Tatort-Duos Eisner und Fellner.