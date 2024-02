per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Es ist einfach zu heiß, um im Sendestudio zu bleiben – das fanden unsere SWR3-Morningshow-Moderatoren Wirby und Zeus und haben ihre Sendung in einen Brunnen in Karlsruhe verlegt. Ihr hattet Spaß und ihr habt uns geschrieben, dass ihr das unbedingt auch sehen wollt: bitteschön, hier.

Es ist richtig heiß, die ganze Woche. SWR3Land schwitzt und wir senden die Abkühlung: Am Mittwoch landete von 5 bis 9 Uhr die SWR3-Morningshow live aus einem Brunnen auf dem Karlsruher Kronenplatz in euren Radios. Wobei Brunnen eigentlich zu wenig ist – es sieht schon fast aus wie ein Strandbad, was das Team da aufgebaut hat!

SWR3-Morningshow mit Quietscheenten und heißen Badekappen

Die komplette Sendung nachhören

Ihr wollt noch mehr SWR3-Morningshow? Hier gibts täglich die Highlights zum Nachhören.

Blick hinter die Kulissen: So sieht das aus, wenn Wirby und Zeus die Sendung vorbereiten.

Video: Die Highlights aus der SWR3-Instagram-Story

Folge SWR3 bei Instagram!