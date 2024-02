Viele Urlauber bleiben dieses Jahr in Deutschland. Wir haben bereits im Radio norddeutsche Luft nach SWR3Land gebracht und im SWR3-Sommerradio gemeinsam mit NDR 2 gesendet.

Wir bringen nachmittags das Urlaubssfeeling zu euch nach Hause – das war unser Motto der Woche! Egal, wo ihr seid – im Radio gab es eine kleine Auszeit in einer besonderen Sommerradio-Sendung, gemeinsam mit einem Sender aus einer beliebten Urlaubsregion.

Sommerradio von Flensburg bis zum Bodensee

Am Freitag haben wir eine – zugegeben, dieser Tage nicht ganz so frische – nordische Brise zu euch geholt, gemeinsam mit dem Norddeutschen Rundfunk. Was bewegt die Menschen an der Küste, was ist besser: Ostsee oder Nordsee? Und wie fühlt es sich eigentlich an, gerade von Urlaubern völlig überrannt zu werden? Über all das haben wir gesprochen.

Natürlich gab es dazu passend Musik zum Beispiel von Fettes Brot (DIE Hymne darf natürlich nicht fehlen: Nordish By Nature), Johannes Oerding und Revolverheld. Und viele Hörerinnen und Hörer von NDR 2 und SWR3 waren dabei – die zugehört haben, sich mit ihren Geschichten bei uns gemeldet und sich in unsere Sendung eingeschaltet haben:

Voll cool! Jetzt kann ich nach 22 Jahren im Norden endlich SWR3 und NDR 2 gleichzeitig hören. Echt spitze. Macht beide weiter so.

Wenn das nicht mal eine grandiose Idee ist. Da werden selbst die Staumeldungen Sehnsuchtsmoment. Als Hamburg-Liebhaber und SWR3-Land-Urlauber kann man im Geiste die vielen Kilometer Stau bei den üblichen Verdächtigen an sich vorbei ziehen lassen. Stellingen (früher Autobahnende mit Europastraße 3 quer durch Hamburg bis zu den Elbbrücken), Dreieck Maschen und natürlich Karlsruhe-Durlach oder Ettenheim (bevor Rust eine eigene Abfahrt bekam). Geduld und sicheres Ankommen allen, die in irgendeinem Stau stecken. Und Gruß an euch, die ihr das beste Radio der Welt macht.

Voll schön die Gemeinschaftssendungen mit Südtirol 1, Inselradio und heute NDR2!

Wie cool! Sind für diese Woche sogar im Urlaub an der Nordsee (Dornumsiel) und hören hier NDR 2. Da kommt ja dann später "Heimweh" übers Radio zu uns zurück nach Hause .

SWR3 sendet gemeinsam mit NDR 2

NDR 2 ist die Popwelle des Nordens. Moderator Henrik Hanses hat gemeinsam mit Volker Janitz moderiert – das Programm wurde genauso in Norddeutschland wie in SWR3Land ausgestrahlt. Und die Freude war schon vor der Sendung groß:

Einerseits freue ich mich, schamlos mit meinem Zuhause, dem Norden, anzugeben. Andererseits wird’s eine Show für die Süd-Norddeutsche Freundschaft. Darauf n Lütten! ... nach der Sendung.

Na dann: Prost!

