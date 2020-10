auf Facebook teilen

Wer seinen Lieben pünktlich einen selbstgemachten Adventskalender schenken möchte, fängt am besten schon jetzt an zu basteln. So schwer ist das auch gar nicht: Hier ist unsere Bastelanleitung mit Kaffeebechern, Backblech und Babysöckchen.