Die Ermittlungen zur Ursache des Flugzeugabsturzes in Kasachstan laufen noch. Es kursieren auch Fake News im Netz. Wir checken, was bislang bekannt ist.

Am Mittwoch starben bei dem Flugzeugabsturz 38 Menschen, 29 überlebten – viele von ihnen schwer verletzt. Videos auf Social Media zeigen, wie das Flugzeug an der Küste des kaspischen Meer abstürzt und in Flammen aufgeht. Die Maschine vom Typ Embraer 190 der Fluggesellschaft „Azerbaijan Airlines“ war von der Hauptstadt Aserbaidschans, Baku, nach Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien unterwegs. Wie kam es zu dem Absturz? Wir checken, was bislang bekannt ist.

Flugzeugabsturz in Kasachstan: Abschuss durch russische Flugabwehr?

Immer mehr Experten gehen davon aus, dass das Flugzeug wohl von Schrapnell getroffen wurde. Die Bilder und Daten sprechen nach Ansicht eines Experten sehr für einen Abschuss durch Flugabwehr. Offensichtlich hätten Geschosse in Form würfelförmiger Schrapnelle (Artilleriegranate, die mit Metallkugeln gefüllt ist) das Flugzeug durchlöchert, sagte Oberst Markus Reisner, Ukraine-Experte des österreichischen Bundesheeres, im ORF-Radio.

Es habe sich wohl nicht um einen direkten Treffer, sondern um einen Nahtreffer gehandelt, sagte Reisner. Dabei wird nicht das Ziel selbst getroffen, sondern das Geschoss explodiert in nächster Umgebung. Mittlerweile hat sich auch die aserbaidschanische Regierung öffentlich geäußert und von einem Waffeneinsatz gegen das Flugzeug gesprochen. Das Geschoss sei wohl ursprünglich für eine ukrainische Drohne bestimmt gewesen. Auch die USA gehen davon aus, dass ein Fehlschuss der russischen Flugabwehr für den Absturz verantwortlich ist.

ARD-Korrespondent Björn Blaschke fasst zusammen, was bisher zur Absturzursache bekannt ist.

ARD-Korrespondent Björn Blaschke fasst zusammen, was bisher zur Absturzursache bekannt ist.

Zwischenzeitlich wurde berichtet, dass ein Vogelschwarm mit dem Flugzeug kollidiert war. Die Fluggesellschaft „Azerbaijan Airlines“ hat diese Angabe jedoch zurückgezogen. Russland hält sich bisher mit Informationen zurück und beruft sich auf die laufenden Ermittlungen. Solange die nicht abgeschlossen sind, solle man keine voreiligen Rückschlüsse ziehen.

Wie verlässlich sind die offiziellen Untersuchungen?

Das durch Energieexporte reich gewordene Aserbaidschan ist weitgehend unabhängig von Russland und kann gegenüber Moskau kräftig auftreten. Das zentralasiatische Kasachstan mit einer langen Grenze zu Russland und einer großen russischen Minderheit muss vorsichtiger agieren. Die mit den Absturzermittlungen betrauten kasachischen Stellen hielten sich mit Aussagen zur Ursache bislang zurück.

