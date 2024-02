Kreuzfahrten sind umstritten – Anbieter versuchen, ihre Schiffe umweltfreundlicher zu gestalten. SWR3-Hörer bilden sich selbst eine Meinung: mit einer Fahrt auf einem der im Moment modernsten und umweltverträglichsten Kreuzfahrtschiffe.

Das Gewinnspiel ist beendet. Die Gewinner werden informiert.

Die Reise-Route:

02.05 Hinflug nach Mallorca ab Frankfurt, Abfahrt des Schiffes ab Mallorca

03.05. Seetag

04.05 La Spezia

05.05. Civitavecchia (Rom)

06.05. Seetag

07.05. Marseille

08.05. Barcelona

09.05. Ankunft in Mallorca, Rückflug nach Frankfurt

Die Gewinner werden in Balkonkabinen untergebracht.

Teilnahmebedingungen und Infos zur Reise

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um eine Aida-Reise, das von SWR3 veranstaltet wird. Die Gewinnspiele im Radio und bei SWR3 Online sind beendet.

Verantwortlichkeit

Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk – Anstalt des öffentlichen Rechts – vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinn

Der Gewinner/die Gewinnerin darf mit einer Begleitperson an der ausgelobten Reise (Economy-Flug von Frankfurt nach Mallorca am 2.5.2020 und am 9.5.2020 von Mallorca nach Frankfurt. Unterbringung in einer Balkonkabine (2er Belegung) und die Inklusivleistungen auf Aida Nova) teilnehmen. Die Gewinnerreise wird von Aida Cruises veranstaltet.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme am Gewinnspiel ist 18 Jahre.

Der Gewinner und seine Begleitperson müssen im Besitz eines für die Reise gültigen Reisedokumentes sein. Jeder Reisende benötigt einen nach Reiseende noch mindestens 6 Monate gültigen Reisepass oder Personalausweis. AIDA setzt generell voraus, dass die Reisedokumente nach Reiseende noch 6 Monate gültig sind, auch wenn in einzelnen Ländern weniger strenge Voraussetzungen gelten. Mehr Informationen zur An-/ Ab- und Einreise gibt es hier.

Für die Buchung der Reise müssen, im Falle eines Gewinns, die von jedem Reisenden eigenhändig ausgefüllten und unterschriebenen, Teilnahmebogen bis spätestens 31.1.2020 als PDF-Dokument an SWR3 geschickt werden.

Die Ein- bzw. Ausreise in die/aus den Reiseländer(n) erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der jeweiligen Behörden. SWR3 und Aida übernehmen keine Haftung, falls die entsprechenden Einwanderungsbehörden die Ein- bzw. Ausreise der Reise-Teilnehmer ablehnen sollten.

Die zur Verfügung gestellten Kabinen sind leider nicht behindertengerecht. Der Reiseteilnehmer muss versichern können, dass er für die Reise reisefähig ist und ihm keine gesundheitlichen Einschränkungen bekannt sind, die ihn an der Teilnahme an der Reise hindern würden. Für die Einhaltung etwaiger für die Durchführung der Reise wichtiger Gesundheitsbestimmungen oder für sonstige gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen ist der Reiseteilnehmer selbst verantwortlich.

Schwangere Reiseteilnehmerinnen benötigen eine Bescheinigung des behandelnden Gynäkologen, aus der hervorgeht, wann der errechnete Geburtstermin ist und dass die Schwangere für die ausgelobte Reise reisefähig ist. Aus Sicherheitsgründen und bedingt durch die eingeschränkte medizinische Versorgung an Bord des Schiffs sind werdende Mütter, die sich bei Reiseende in der 24. Schwangerschaftswoche oder darüber hinaus befinden von der Reise ausgeschlossen.

Weitere wichtige Gesundheitshinweise für die Kreuzfahrt gibt es hier.

Wegen der Einzelheiten zu Einreise-, Sicherheits-, Zollbestimmungen sowie eventuell zu treffender Vorsichtsmaßnahmen im Vorfeld der Reise (z.B. Impfungen) wird den Reiseteilnehmern empfohlen, sich insbesondere auf der Website des Auswärtigen Amtes zu informieren.

Durchführung des Radio-Gewinnspiels

Der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt. Sofern der Gewinner nicht erreichbar ist, verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der SWR nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Hinweise zum Gewinn

Die Gewinnerreise kann nur zu dem von Aida Cruises festgelegten Zeitpunkt eingebucht und angetreten werden. Sollte die Reise zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht eingebucht und angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Erweiterungen der Reisepakete oder Zubuchungen zusätzlicher Begleitpersonen sind leider nicht möglich.

Der Reiseteilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass er während der Reise über ausreichende Geldmittel verfügt. Er sollte im Besitz einer international gültigen und gängigen Kreditkarte sein und in der Lage sein, Lebenshaltungskosten und Zusatzausgaben während der Reise aus eigenen Mitteln bestreiten zu können.

Sonstiges

Für die Teilnahme an der Gewinnerreise gelten zusätzliche Teilnahmebedingungen, die von den Reiseteilnehmern unterzeichnet werden müssen.

Die An- und Abreise zum/vom Abflugs- und Ankunfts-Flughafen (Frankfurt am Main) wird vom Reiseteilnehmer selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels genutzt. Jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass sein Name sowie Gespräche mit ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu.

Mehr Informationen zum Datenschutz bei SWR3 gibt es hier.

Der SWR ist weiter berechtigt, den Namen und den Wohnort des Teilnehmers zu veröffentlichen. Der Teilnehmer erklärt sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen.

Der SWR ist in diesem Zusammenhang auch berechtigt, die Daten des Teilnehmers an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen.

Der SWR ist ebenso berechtigt den Namen und den Wohnort des Teilnehmers, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiter zu geben. Eine darüber hinaus gehende Speicherung oder Verarbeitung der Daten findet nicht statt.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Dem Teilnehmer steht in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR und/oder Aida Cruises, zu.

Der SWR kann Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt.

Mitarbeiter und deren Angehörige des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD sowie etwaiger Kooperationspartner dürfen nicht teilnehmen.

Bezüglich der Veranstaltung des Gewinnspiels haftet der SWR in vollem Umfang bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.