Tipp vom Gamechecker Matthias Steinwachs

„Auch im Anreise-Stress sollten sich Kinder und Jugendliche natürlich nicht zu lange mit dem Smartphone beschäftigen – auch wenn die Spiele noch so verlockend sind. Am besten ist, ihr vereinbart vorher feste Zeiten, wann das Handy wieder ausgemacht werden sollte. Spiele wie Kennzeichen sammeln oder Stadt, Land, Fluss können mindestens ebenso gut unterhalten. Und noch ein Hinweis: Solltet ihr das eigene Smartphone den Kindern zum Spielen überlassen, dann vergesst nicht: mögliche In-App-Käufe mit einem Passwort schützen – sonst könnte es am Ende doch teuer werden.“