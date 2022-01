Ein Vorschlag der EU-Kommission schlägt hohe Wellen: Atomkraft und Erdgas sollen unter Auflagen als klimafreundlich eingestuft werden. Es folgen Empörung und Kritik – aber nicht nur.

Es war etwa zwei Stunden vor Mitternacht am Silvesterabend, als die EU-Kommission ihren Vorschlag zur sogenannten Taxonomie an die Mitgliedstaaten verschickte. Dabei geht es um die Frage, welche Wirtschaftsaktivitäten eigentlich als nachhaltig und klimafreundlich gelten.

Die EU-Taxonomie soll helfen, private Investitionen zu mobilisieren und Anlegern und Investoren Orientierung zu geben, welche Aktivitäten dabei helfen, in den nächsten 30 Jahren klimaneutral zu werden.

Was steht im EU-Vorschlag?

Investitionen in neue Atomkraftwerke sollen als grün eingestuft werden, wenn die Anlagen neuesten technischen Standards entsprechen. Außerdem muss ein konkreter Plan für den Betrieb einer Entsorgungsanlage für hochradioaktive Abfälle ab spätestens 2050 vorgelegt werden. Zudem muss es als weitere Bedingung bis 2045 eine Baugenehmigung für die neuen kerntechnischen Anlagen geben.

Auch neue Gaskraftwerke sollen übergangsweise unter strengen Voraussetzungen als grün eingestuft werden. Relevant wird hier beispielsweise der Ausstoß von Treibhausgasen: Für Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2030 genehmigt werden, wären dem Vorschlag zufolge nur noch bis zu 100 Gramm sogenannte CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde Energie erlaubt – gerechnet auf den Lebenszyklus.

Umweltministerin und Klimaschutzminister: „absolut falsch“ und „mehr als bedenklich“

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) kritisierte die Pläne zur Atomkraft als „ absolut falsch “:

„Ich halte die Absicht der EU-Kommission für absolut falsch, Atomkraft in die EU-#Taxonomie für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten aufzunehmen. Äußerst problematisch, dabei auf öffentliche Konsultation zu verzichten. Wir werden die EU-Vorlage jetzt prüfen“, so BMin @SteffiLemke.

Der Funke Mediengruppe sagte sie: „ Eine Energieform, die einerseits zu verheerenden Umweltkatastrophen führen kann – im Falle schwerwiegender Reaktorunfälle – und andererseits große Mengen an gefährlichen hochradioaktiven Abfällen hinterlässt, kann nicht nachhaltig sein. “

Auch Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) hält den Vorschlag für „ mehr als bedenklich “.

Ausgerechnet Atomenergie als nachhaltig zu etikettieren, ist bei dieser Hochrisikotechnologie falsch.

Dies verstelle den Blick auf die langfristigen Auswirkungen des Atommülls für Mensch und Umwelt. Harte Sicherheitskriterien seien zudem nicht vorgesehen. Es sei „ ohnehin fraglich, ob dieses Greenwashing überhaupt auf dem Finanzmarkt Akzeptanz findet “, betonte er. Die Bundesregierung werde den Kommissionsentwurf auf seine Auswirkungen hin bewerten.

Regierungssprecher: Gas ist notwendige Übergangstechnologie

Deutschland ist zwar gegen eine Aufnahme von Kernkraft, sieht allerdings die Stromerzeugung aus Gas als notwendige Übergangstechnologie hin zur Klimaneutralität: „ Für die Bundesregierung ist Erdgas vor dem Hintergrund der Ausstiege aus der Kernenergie und aus der Kohleverstromung eine wichtige Brückentechnologie auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität “, sagte ein Regierungssprecher der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. Die Haltung der Bundesregierung zur Kernenergie sei unverändert. „ Die Bundesregierung ist weiterhin der Überzeugung, dass Kernenergie nicht als nachhaltig einzustufen ist “, fügte der Sprecher hinzu.

Österreich droht mit Klage

Österreichs Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat mit rechtlichen Schritten gegen die EU-Pläne zur klimafreundlichen Einstufung von Atom- und Gaskraftwerken gedroht. Atomkraft und das Verbrennen fossilen Erdgases sei klima- und umweltschädlich. Die Linke im deutschen Bundestag forderte, sich der Klage von Österreich anzuschließen.

Die @EU_commission hat gestern in einer Nacht- und Nebelaktion mit ihrem Vorschlag für die #Taxonomie versucht, #Atomkraft & #Gas grün zu waschen. Alleine der Zeitpunkt der Veröffentlichung zeigt schon, dass sie offensichtlich selbst nicht von ihrer Entscheidung überzeugt ist.1/3

Atomkraftnation Frankreich

In Deutschland sollen in diesem Jahr die letzten Atomkraftwerke vom Netz gehen – damit steht die Bundesrepublik weitgehend alleine da. Unser Nachbarland Frankreich baut beispielsweise weiterhin neue Anlagen. Dort ist die Atomkraft eine Schlüsseltechnologie für eine CO2-freie Wirtschaft. Deshalb drängte Frankreich auch darauf, Atomkraft als nachhaltig anerkennen zu lassen. Auf die Einbeziehung von Gas hätte es hingegen verzichten können.

In Italien begrüßte der Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, den Plan und forderte ein Referendum zum Wiedereinstieg in die Atomkraft. Italien war bereits nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl Ende der 1980er Jahre aus der Kernenergie ausgestiegen.

EU verteidigt Taxonomie

Kritiker sehen in dem EU-Vorschlag einen faulen Kompromiss und ein Zugeständnis an die Interessen von Ländern wie Frankreich und Deutschland.

Die Brüsseler Behörde verteidigte sich am Wochenende. Die Taxonomie ermögliche es den Mitgliedstaaten, „ sich von ihren sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen aus in Richtung des gemeinsamen Ziels der Klimaneutralität zu bewegen “. Daher könnten auch Lösungen sinnvoll sein, die auf den ersten Blick weniger „ grün “ erschienen. Investitionen in Erdgas und Kernenergie könnten so einen Beitrag leisten, den Wechsel zu Energiequellen mit geringeren Emissionen zu beschleunigen.

Lassen sich die Pläne noch verhindern?