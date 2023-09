per E-Mail teilen

In Sydney bekamen die Strandbesucher am Wochenende einen seltenen Gast: Plötzlich lag ein Auto hinter ihnen. Wie es dazu kam…

Die australische Metropole Sydney hat ja so einiges an Sehenswürdigkeiten zu bieten: Die Harbor-Bridge, das Opernhaus, den Bondi-Beach. Und seit dem Wochenende auch kurzzeitig den Balmoral Beach. Der dürfte am Montag eines der meistfotografierten Motive der Stadt gewesen sein.

Die Sonnenanbeter am Strand bekamen nämlich für kurze Zeit einen unerwarteten Gast: Ein Auto landete am Strand – auf dem Dach und blieb dort liegen.

Auto stürzt auf Strand in Sydney: So ist es passiert

Eine 33 Jahre alte Fahranfängerin wollte mit einem 55 Jahre alten Beifahrer an einem Parkplatz hinter dem Strand üben, wie man richtig einparkt. Dabei sei die Frau mit dem Wagen gegen den Bordstein gestoßen – und habe in Panik Gas gegeben, hat die Polizei mitgeteilt.

Das Auto krachte durch eine Mauer und stürzte auf den Strand. Dort ist es auf dem Dach liegengeblieben. Die Leute am Strand haben dem Sender 9News gesagt, der Aufprall des Autos habe sich wie ein Erdbeben angefühlt.

Sydney: Auto landet auf Strand - keine Verletzten

Verletzt wurde bei dem missglückten Einparkversuch zum Glück niemand. „ Es ist ein Wunder, dass sich an diesem Teil des Strandes gerade niemand unter der Mauer gesonnt hat “, hat eine Augenzeugin gesagt.

Die Fahrerin sei vor Ort wegen kleinerer Verletzungen behandelt worden, der Beifahrer sei unverletzt, hat Polizeisprecher Sean Donnelly bestätigt. Der Unfallwagen wurde später mit einem Kran geborgen.