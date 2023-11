Für SWR-Mainz:

„Wie peinlich“, „komplett unangebracht“, „hätte nicht passieren dürfen“– schreiben die Boulevard-Zeitungen in Kroatien. Erst zu spät kommen, zum Gruppenfoto der Außenministerinnen und Außenminister – und dann auch noch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock küssen wollen, die das ganz sichtbar nicht will. „Kennt der Minister das Protokoll nicht“, wird scharf gefragt

Die Affäre um die „Kuß-Attacke“ des ihres Außenministers bewegt Kroatien, die Parlamentsabgeordnete Ivana Kekin schämt sich öffentlich fremd, stellvertretend für alle in Kroatien, schreibt sie. Deutlich wird: Viele halten ihren Außenminister Gordan Grlic-Radman schon immer für eine Fehlbesetzung, eine schreibt: „Diplomatie und dieser Minister, das passt einfach nicht zusammen.“ Er sei öfter so drauf, komplett überdreht, wird erzählt. Grlic-Radman, der reichste Minister in der kroatischen Regierung, Immobilien, teure Autos, teure Uhren.

Offen wird gelassen, ob er die deutsche Außenministerin öffentlich geküsst hat, oder nicht. Und: wenn er es wollte: wohin? Baerbock war einfach schneller, hat sich gerade noch rechtzeitig weggedreht, als Grlic-Radmann zum Kuss ansetzte.

„Entschuldigung“ läßt der inzwischen wissen, er habe Baerbock auf – Zitat – „menschliche“ Weise begrüßen wollen. Es gehe in dieser Runde immer so "herzlich" zu.

Das lassen ihm die Frauen in Kroatien aber nicht durchgehen: „Gewaltsames Küssen von Frauen nennt man doch auch Gewalt“, schreibt Kroatiens Ex-Ministerpräsidentin Jadranka Kosor.