Bärenkostüm an, teure Autos zerstören, bei der Versicherung abkassieren – vier Männer in Kalifornien haben diese krasse Nummer abgezogen.

Ein Bär ist auf einem Parkplatz an einem Stausee in das Auto (ein Rolls Royce Ghost, Baujahr 2010) reingeklettert und hat mit seinen Krallen und Zähnen den Innenraum zerstört – so die Geschichte, die vier Männer in Kalifornien ihrer Versicherung erzählt haben. Ihre Forderung: Die Versicherung soll für den entstandenen Schaden zahlen. Als Beweis stellen sie Fotos und Aufnahmen einer Überwachungskamera zur Verfügung.

Autofahrer-Wissen: Kennst du diese kuriosen Verkehrsschilder?

Video: Vermeintlicher Bär verwüstet Auto

Krasse Geschichte – die Versicherung wurde misstrauisch und schaltete die Polizei ein. Bei der genauen Untersuchung des Videos stellen die Ermittler fest, dass es sich bei dem Bären tatsächlich im einen Menschen handelte – im Bärenkostüm.

„Operation Bärenkralle“ – unter diesem Titel hat die Versicherungsgesellschaft in Kalifornien das Video vom vermeintlichen Bären-Einbruch auf Instagram hochgeladen:

Versicherungsbetrug im Bärenkostüm: 142.000 Dollar Schaden gemeldet

Bei ihren Nachforschungen stießen die Ermittler auf zwei weitere Schadensmeldungen, die die Männer bei anderen Versicherungen eingereicht hatten. Auch in diesen Fällen war ein angeblicher Bär in Luxusautos (in teure Mercedes-Modelle) eingestiegen und hatte große Schäden angerichtet. Insgesamt hatten die Betrüger einen Schaden von rund 142.000 Dollar (133.000 Euro) bei den Versicherungen geltend gemacht, meldet die zuständige Behörde in Kalifornien .

Inzwischen sind die vier Männer aus dem Großraum Los Angeles vorläufig festgenommen und wegen Versicherungsbetrugs und Verschwörung angeklagt.

Wer sich jetzt nicht mehr sicher ist, ob der SWR3 Erklärbär echt oder doch nur Betrug ist, kann ganz beruhigt sein. Hier der Beweis🐻

Nachrichten 14.11.2024 Der SWR3 Erklärbär – immer echt mit diesem Inhalt Dauer 1:12 min Wer sich nicht sicher ist, ob der SWR3 Erklärbär echt oder doch nur Betrug ist, kann ganz beruhigt sein. Hier der Beweis🐻

Und auch beim Lachsfangen macht der Erklärbär eine erstaunlich gute Figur: