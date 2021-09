An die Terrornacht von Paris 2015 werden sich viele von uns erinnern können. 130 Menschen verloren dabei ihr Leben. Jetzt beginnt der Prozess – in nie dagewesenen Dimensionen.

Der 13. November 2015 dürfte in Frankreich ein ähnliches Gefühl hervorrufen wie der 11. September 2001 in den USA. Islamistische Terroristen attackieren im Herz der Republik Orte, die für sie verwerflich, für unser freiheitliches Leben aber elementar sind: Orte der Musik, des Nachtlebens, des Sports.

Bars und Restaurants im Pariser Osten wurden beschossen. Im Konzertsaal Bataclan richteten die Attentäter ein Massaker an. 90 Menschen starben allein dort. Insgesamt töteten die Terroristen an dem Abend 130 Menschen und verletzten 350. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu den Anschlägen.

Das Konzerthaus Bataclan, fünf Jahre nach der Attacke. Menschen trauern hier im Gedenken an die Toten. Imago imago

Jahrhundertprozess – im extra gebauten Gerichtssaal

Es wird der umfangreichste Prozess, den die französische Justiz je geführt hat. Über 500 Aktenordner voll Ermittlungsergebnissen liegen dem Verfahren zugrunde, 140 Verhandlungstage sind angesetzt, 330 Anwältinnen und Anwälte sind involviert, hunderte Zeugen sollen aussagen – darunter Ermittler aus Frankreich und Belgien sowie selbst der damalige Präsident François Hollande.

Um dem Verfahren einen angemessenen Raum zu geben, wurde eigens dafür ein neuer Gerichtssaal im Pariser Justizpalast eingerichtet – mit hellem Holz, Sitzplätzen für 550 Personen und Bildschirmen zur Übertragung der Verhandlung in alle Ecken. Nach Angaben der Justizbehörden soll er eine würdige und beruhigende Ausstrahlung haben.

Während des gesamten Prozesses steht den Betroffenen eine psychologische Betreuung zur Verfügung. Die könnte auch nötig sein, denn über fünf Wochen lang sollen rund 300 Opfer und Angehörige von der Nacht erzählen. Pro Verhandlungstag sind 14 solcher Aussagen geplant, jede Person bekommt dafür eine halbe Stunde. Erst danach beginnen die ersten Befragungen der Angeklagten.

Salah Abdeslam – mutmaßlich einziger Überlebender der Terrorgruppe

20 Menschen sind insgesamt angeklagt. Als einer der Haupttäter und einziger Überlebender des Terrorkommandos gilt der bereits 2016 in Belgien verhaftete Salah Abdeslam. Er wurde am Mittwochmorgen in einem stark gesicherten Konvoi vom Gefängnis in Fleury-Mérogis, wo er in Isolationshaft saß, zum Gericht gebracht. Aussagen wird er – sofern er sein Schweigen bricht – aber erst im Januar.

Die anderen Angeklagten sollen Handlanger oder Strippenzieher gewesen sein. Sie sollen Waffen und Autos besorgt oder die Angriffe mit organisiert haben. Nur 13 von ihnen werden vor Gericht erscheinen. Gegen sechs weitere Angeklagte wird der Prozess in Abwesenheit geführt. Bei fünf von ihnen geht man davon aus, dass sie inzwischen in Syrien ums Leben gekommen sind. Einer ist wegen Terrorvorwürfen in der Türkei inhaftiert.

1.765 Nebenkläger gibt es laut Staatsanwaltschaft. Die ersten beiden Tage zu Prozessauftakt sind allein dafür reserviert, jeden namentlich aufzurufen. Erst danach geht es inhaltlich los. Das Verfahren ist bislang bis Mai 2022 angesetzt.

Sicherheitskräfte bewachen einen Eingang des Justizpalasts. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Francois Mori

Höchste Sicherheitsvorkehrungen

In Paris gilt die höchste Terrorwarnstufe. Der französische Geheimdienst hat vor Anschlägen gewarnt, denn der Prozess könnte Auslöser für Attentate von radikalisierten Einzeltätern sein, meint SWR3-Paris-Korrespondentin Julia Bochutta.

Der Justizpalast wurde weiträumig abgesperrt und wird von bewaffneten Spezialkräften gesichert. Wer ins Gebäude will, muss durch mehrere Sicherheitsschleusen. 1.000 Polizisten wurden für den Prozessbeginn mobilisiert.

Die terroristische Gefahr in Frankreich ist erhöht, insbesondere in Momenten wie dem Terrorprozess.

Anschlag auf Länderspiel Frankreich – Deutschland

Die deutsche Nationalmannschaft spielte gerade gegen Frankreich im Pariser Stade de France, als das Gebäude erschüttert wurde. Sogar im Fernsehen waren die Detonationen deutlich zu hören. Drei Selbstmordattentäter hatten sich vor dem Stadion in die Luft gesprengt.

Am Abend des 13. November 2015 wird der Fußball überschattet. Beim Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland in Paris zieht der Schrecken ins Stade de France ein. Auch 5 Jahre nach den Terroranschlägen sind die Erinnerungen noch immer präsent. https://t.co/wqEuxYq22I

Salah Abdeslam soll die drei Angreifer zum Stadion gefahren haben. Auch er soll einen Sprengstoff getragen, diesen aber dann abgelegt haben und geflohen sein. Vier Monate später wurde er in Belgien gefasst und dort bereits wegen einer Schießerei zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Auch in Paris droht ihm nun lebenslange Haft.