Sie kleben auf dem Weg zum Machu Picchu, am Flughafen der Malediven oder nahe dem Kolosseum in Rom. Jetzt spricht das Stuttgarter Staatsministerium ein Machtwort.

Die Sticker mit der Aufschrift „ Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg ?“ kleben mittlerweile auf der ganzen Welt. Der Aufkleber ist mittlerweile Teil der Kampagne „The Länd“ des Landes. Hier eine Auswahl an Bildern, die uns Hörer geschickt haben:

Jetzt soll der Spaß vorbei sein: Sehenswürdigkeiten, Gebäude, Laternenpfähle oder Ampelmasten sollten aus Sicht des Staatsministeriums nicht mit „Nett hier“-Stickern aus der baden-württembergischen Marketing-Kampagne zugeklebt werden, heißt es dort .

Stuttgart: „Nett hier“-Aufkleber bitte nur noch hochhalten und fotografieren

„ Damit Ausflugsziele und touristische Orte natürlich schön bleiben, empfehlen wir unserer Community, die Sticker in der Hand zu halten und so zu fotografieren “, teilte ein Sprecher in Stuttgart mit.

„ Spaßbremsen “ werden jetzt manche denken. Und man muss zugeben: Das Tolle an den Stickern ist wohl, wenn man an entlegene Orte reist und dann plötzlich einen findet. Ein paar Beispiele.

„Nett hier“-Aufkleber von New York bis Südkorea

Hier einer der Aufkleber an der Brooklyn Bridge in New York City:

#netthier @BWjetzt da schlendert man harmlos über die Brooklyn bridge in New York 🤣😎 pic.twitter.com/0anW4d8Qk2

Auf der gegenüberliegenden Seite der USA, in Kalifornien, klebt einer auf der Golden Gate Bridge in San Francisco:

Es ist einfach überall! #netthier pic.twitter.com/tq0cgGTa0C

„Nett hier“ auch in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul:

#netthier #BadenWürttemberg #Seoul pic.twitter.com/15k3jHbyL3

Hier hoch oben an der schottisch-englischen Grenze:

Spotted at the Scottish-English border :3 #netthier pic.twitter.com/jqhD8XIgk9

Stuttgart: „Nur an Orten, an welchen das sinnvoll, vernünftig und erlaubt ist“

Das Staatsministerium bittet, die Sticker wenn, dann nur noch an geeigneten Orten anzubringen, beziehungsweise dort, wo das auch erlaubt ist.