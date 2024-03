Unser besonderer #Streich-Moment 😆 Wie Ramon Berndroth damals schon sagte: "Einfach ein geiler Trainer." Und dazu ein toller Mensch. Unseren größten Respekt für so viele Jahre überragende Arbeit, Christian Streich! Wir sehen uns am 14. April noch einmal am Bölle 💙 #sv98 #SVDSCF pic.twitter.com/W9H6uOvO7O