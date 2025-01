Heute Morgen haben gefrierender Regen und Glätte für hunderte Unfälle gesorgt. Auf den Straßen kommt es zu kilometerlangen Staus.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte schon am Tag vorher für große Teile von Süddeutschland eine Warnung vor glatten Straßen rausgegeben. Dazu ist es am Mittwochmorgen auch gekommen. Auf den Straßen in Baden-Württemberg kam es zu mehr als 1000 Unfällen – mehrere Menschen wurden verletzt. Die Polizei rät dazu, das Auto wenn möglich stehen zu lassen.

Das Klinikum Stuttgart meldete eine erhöhte Anzahl an Behandlungen. Alleine am Morgen seien rund 50 Patienten behandelt worden – normal seien 80 am ganzen Tag. „ Schwerpunkte sind Knochenbrüche am Unterarm und am Handgelenk “, sagte ein Sprecher. Man habe wegen der vielen Patienten die Notaufnahme auch personell verstärkt. Auch andere Krankenhäuser meldeten eine hohe Auslastung.

SWR-Reporter Oliver Diesem fasst die Lage in den Kliniken in der Region Heilbronn zusammen:

Nachrichten 15.1.2025 Nach Glatteis: hohes Patientenaufkommen in Notaufnahmen Dauer 0:29 min In den Notaufnahmen Heilbronn und Bad Friedrichshall kommt es zu vielen Behandlungen.

Glatteis sorgt auf der Autobahn A8 für lange Staus

Besonders betroffen ist aktuell wohl die A8. In Fahrtrichtung Stuttgart – Karlsruhe kommt es zu 17 Kilometern Stau. Betroffen ist der Bereich zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-West. Als Grund für den Stau nannte die Sprecherin einen Glatteisunfall, bei dem am frühen Morgen drei Lkw und vier Pkw ineinander gefahren waren. Dabei sei eine Person verletzt worden. Wann die Fahrbahn wieder frei ist, sei derzeit noch nicht abzusehen.

Die Polizei in Baden-Württemberg sprach in den frühen Morgenstunden von einer unübersichtlichen Lage auf den Straßen. Die Unfälle wurden im Minutentakt gemeldet, hieß es aus Karlsruhe und Pforzheim.

Eine Massenkarambolage in Baden-Württemberg auf der B27 in Hechingen nahe Tübingen zeigt beispielhaft, wie wohl einige der Unfälle abliefen: Bei dem Unfall fuhren mehr als zwei Dutzend Autos aufeinander, zwei Menschen wurden leicht verletzt. „ Ich habe so etwas noch nie selbst erlebt “, sagte ein Polizeisprecher. „ Der Regen ist auf der Windschutzscheibe sofort gefroren. “

Flughafen Stuttgart: Verspätungen wegen gefrierendem Regen

Auch Flugreisende sind von widrigen Wetterbedingungen betroffen. Am Airport Stuttgart haben Flüge Verspätung oder wurden annulliert. Während der Winterdienst auf der Landebahn im Einsatz gewesen sei, habe kein Flugzeug landen oder starten können. Zwei Maschinen, die in Stuttgart landen wollten, seien auf andere Flughäfen ausgewichen.

Im Laufe des Mittwochs dürfte sich die Wetterlage laut des DWD allmählich entspannen.