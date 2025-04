Wir sollten in deutschen Schulen keine Hausaufgaben mehr machen – das meint Jan van Aken von der Linkspartei und löst damit eine erneute Diskussion aus.

Es scheint die Sonne und man hätte tausende Ideen, wie man den Nachmittag verbringen könnte. Aber keine Zeit, weil Hausaufgaben ... Die Linke fordert, Hausaufgaben abzuschaffen, um soziale Spaltung zu verhindern. Sie sehen Kinder von Akademiker-Eltern hier im Vorteil gegenüber anderen Kindern. Linken-Chef Jan van Aken meinte dazu: „Lernen gehört in die Schule, nicht ins Wohnzimmer“. Wir haben unter anderem mit Bildungsexperte Armin Himmelrath zu der wieder aufgeflammten Diskussion rund um Hausaufgaben in unserem Topthema gesprochen. Er hat da ähnliche Ansichten ⬇

Hausaufgaben: „Wissenschaftlich bringen sie nichts“

Seit etwa 140 Jahren forsche man zu den Hausaufgaben, und die Ergebnisse sind fast immer gleich: Lernen muss sein, das ist sowieso klar, aber Hausaufgaben bringen wenig. Theoretisch sei das Konzept der Hausaufgaben zwar gut, aber an der Umsetzung scheitere es häufig. Die, die Hausaufgaben eigentlich nicht nötig hätten, bekämen das Erledigen von Hausaufgaben gut hin. Die anderen Schülerinnen und Schüler würden die Hausaufgaben dagegen häufig gar nicht erst anfangen. All das führe wiederum zu einer weiteren Spreizung in der Leistung der Schülerinnen und Schüler.

Und auch das soziale Umfeld spiele eine Rolle:

Eltern, die selber einen hohen Bildungstandard haben, die viel Geld haben, die sorgen dafür, dass ihre Kinder die Hausaufgaben machen. Da sorgt das dann bei guten Schülern noch einmal für einen Leistungszuwachs. Während bei schlechteren Schülern dieser Druck oder die Unterstützung aus dem Elternhaus vielleicht fehlt.

Hier gibt's das komplette Interview aus dem SWR3 Topthema für euch:

SWR3 Topthema 4.4.2025 Abschaffung von Hausaufgaben Dauer 3:23 min Wie sinnvoll sind Hausaufgaben wirklich? Das SWR3-Topthema mit Stefan Scheurer

Hausaufgaben müssten motivieren

Lernen sei natürlich wichtig und das funktioniere auch nur über Wiederholen, so Armin Himmelrath. Dafür brauche es aber vor allem eins: Motivation. Man müsse den Schülerinnen und Schülern „Lust machen“ und es nicht mit Zwang verbinden. Genau das sei aber bei dem Konzept der Hausaufgaben der Fall.

In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich, wo es häufig Ganztagsunterricht gibt, sind Hausaufgaben unüblich. In der Schweiz gab es ein Experiment: Anstatt Hausaufgaben eine Stunde mehr Unterricht in der Schule. Da haben aber die Eltern nicht mitgemacht, und so wurden die Hausaufgaben wieder eingeführt.

➡ Laut Lehrer und Podcaster Bob Blume haben Hausaufgaben in Zeiten von KI ihren Sinn verloren.