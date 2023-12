Das Institut der deutschen Wirtschaft hat den Kartoffelsalat-Index veröffentlicht. Wie teuer ist der Klassiker bei euch? Hier gibts das Quiz!

Kartoffelsalat mit Würstchen ist ein Klassiker an Heiligabend. In mehr als jedem dritten deutschen Haushalt ist dieses Gericht ein Must-have am 24. Dezember. Doch die Inflation macht das Gericht ganz schön teuer. Wie teuer genau, hat sich das Institut der deutschen Wirtschaft angeschaut und den Kartoffelsalat-Index erstellt. Ja ihr habt richtig gelesen. Kartoffelsalat-Index. Was hat es damit auf sich?

Deutschlandweiter Vergeich: Der Kartoffelsalat-Index

Das Institut hat alle Landkreise in Deutschland verglichen und geschaut, was der Kartoffelsalat in den einzelnen Regionen kostet. Basis für die Daten sind die Kosten der Zutaten bei der Supermarktkette Rewe.

Rheinland-Pfalz: Hier ist's besonders teuer

Besonders teuer ist es laut dem Kartoffelsalat-Index in zwei Landkreisen in Rheinland-Pfalz. Im Rhein-Hunsrück-Kreis zahlt man für den Weihnachtsklassiker für vier Personen 7,80 Euro. Letzter Platz in ganz Deutschland. 😕 Gleich dahinter landet der benachbarte Kreis Cochem-Zell, in dem das Gericht stolze 7,75 Euro kostet. Besonders günstig ist das Gericht in Thüringen: Im Kreis Gera und Weimar kosten die Zutaten nur 6,62 Euro.

Mayo oder doch lieber Essig und Öl

Beim Preis macht es auch einen Unterschied, ob man seinen Kartoffelsalat mit Essig und Öl oder mit Mayonnaise zubereitet. Die in Süddeutschland traditionell beliebtere Variante mit Essig und Öl ist im Schnitt günstiger. 6,19 Euro zahlt man für die Zutaten für vier Personen.

