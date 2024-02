per E-Mail teilen

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt es viele schöne Weihnachtsmärkte. Hier ist eine Liste mit einer Auswahl ganz besonderer Veranstaltungen – die ihr gern ergänzen könnt!

Erweitert unsere Liste! Wir haben für euch eine kleine Liste zusammengestellt mit den bekanntesten Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Diese ist natürlich nicht vollständig. Es gibt sooo viele kleinere Weihnachtsmärkte, die vielleicht nur an einem Wochenende oder nur über einen kurzen Zeitraum geöffnet haben. Deswegen: Welcher Weihnachtsmarkt ist euer Favorit? Schreibt es unten in die Kommentare!

Weihnachtsmärkte in BW und RLP Ort von bis ab (an Werktagen) Alzey 27. November 30. Dezember 11:00 Uhr Baden-Baden 23. November 06. Januar 2024 11:00 Uhr Burg Hohenzollern 24. November 07. Januar 2024 15:00 Uhr Ettlingen 30. November 28. Dezember 11:00 Uhr Göppingen 30. November 28. Dezember 11 Uhr Pforzheim Mittelaltermarkt 27. November 30. Dezember 11:30 Uhr Schluchsee Wintermarkt 28. Dezember 30. Dezember 12:00 Uhr Speyer 27. November 07. Januar 2024 11:00 Uhr Traben-Trarbach 24. November 01. Januar 2024 11:00 Uhr Karlsruher Winterzeit 28. November 28. Januar 2024 10:00 Uhr Koblenz 24. November 07. Januar 2024 10:00 Uhr

Top 3 besondere Weihnachtsmärkte

Weihnachtsmarkt ist nicht gleich Weihnachtsmarkt: In SWR3Land gibt es auch ganz besondere Märkte in speziellem Ambiente. Hier ist unsere Top 3, die wir im letzten Jahr für euch besucht haben:

1. Weihnachtsmarkt Ravennaschlucht

Wow, was für eine Kulisse! Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht (24. November bis 17.Dezember) im Hochschwarzwald bietet unter dem Eisenbahnviadukt eine ziemlich einmalige Stimmung und ist einer der schönsten Weihnachtsmärkte in SWR3Land.

2. Weihnachtsmarkt in Straßburg

Der Straßburger Weihnachtsmarkt (24. November bis 24. Dezember) gilt auf jeden Fall als einer der schönsten Märkte in der Umgebung. Er liegt zwar weder in Baden-Württemberg, noch in Rheinland-Pfalz, gehört aber definitiv zu SWR3Land. Mitten vor dem Münster erstreckt er sich über die schönsten Plätze von Straßburg. Hier könnt ihr euch einen kleinen Eindruck verschaffen.

3. Weihnachtsmarkt Esslingen

Der Esslinger Weihnachtsmarkt (23. November bis 21. Dezember) ist kein gewöhnlicher Markt, sondern steht ganz im Zeichen des Mittelalters. Hier gibt es mittelalterliche Handwerker, Gaukler, Wahrsagerinnen und Drachenkämpfer.

Weihnachtsmärkte in SWR3Land

