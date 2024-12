„Es ist erschreckend, wie mager die Models wieder sind“, sagt Influencerin Melodie Michelberger. Waren Curvey Models also nur Fake und die Modebranche ist noch immer in den 90ern?

Man könnte meinen, die Modebranche war schon mal weiter in Sachen Mager-Models und Diversity. Was sich jetzt zeigt: Die Branche scheint voll zurück in den 90ern zu sein. Oder hat sie sich vielleicht nie verändert? War alles nur eine Art „Greenwashing“ in Bezug auf die superdünnen Models?

Luxuslabels Saint Laurent und Louis Vuitton setzten auf Mager-Models

Jedenfalls sind bei den Marken Louis Vuitton und Saint Laurent bei der Fashion Week Paris wieder einige extrem dünne Models in den Shows gelaufen. Und das, obwohl sich die Luxuslabels vor Jahren verpflichtet hatten, keine Mager-Models mehr zu buchen. Auch hätten die Vorgaben ungesunder Körpermaße eigentlich aus den Casting-Anforderungen gestrichen sein sollen.

Im SWR3 Topthema kritisiert Influencerin und Körperaktivistin Melodie Michelberger, dass Size Zero eigentlich nie weg war. Sie meint, die Curvey Models waren nur da, um das schlechte Gewissen der Modebranche zu beruhigen.

Es ist absolut erschreckend, wie dünn und mager die Models wieder sind.

Melodie Michelberger war früher selbst in der Modebranche, sie litt als Model an Essstörungen und Magersucht. Als Moderedakteurin kam dann mit 36 der Burnout – und sie erkannte, dass ihr Leben so nicht weitergehen kann. Inzwischen setzt sie sich für ein gesundes Körpergefühl ein, für Body Positivity.

Model Anne-Sophie Monrad: Mit gesunder Figur weniger Aufträge

Anne-Sophie Monrad ist Model. Sie war früher extrem mager, hat dann irgendwann beschlossen: Das kann so nicht weiter gehen, ich mache mich total kaputt. Was sie dann allerdings auch gemerkt hat: Wenn sie ein paar Kilo mehr wiegt, kommen nicht mehr genügend Model-Jobs rein.

Es ist eindeutig zu sehen, dass ich mit einer gesunden Figur sehr wenig Aufträge habe.

Inzwischen ist Anne-Sophie Monrad neben ihrem Modeljob auch als Botschafterin der Deutschen Gesellschaft für Essstörungen (DGESS) unterwegs. Ihr Ziel ist eine „Modeindustrie, die alle Körperformen akzeptiert und unsere Gesundheit priorisiert“.

Die Modejournalistin Karolina Landowski ist allerdings weniger optimistisch bei dem Thema. Sie sagt, dass die Gleichung Models = dünn seit Jahrzehnten galt und noch immer gilt. Laut der Journalistin könnte es noch Generationen dauern, bis sich dieses verfestigte Bild in der Gesellschaft ändert.

Comeback von „Heroin Chic“? Chefin der Vogue ist besorgt

