Bauchfrei in die Schule, nur in Badehose ins Hotel-Restaurant, in Jeans zur Schach-WM – an manchen Orten sorgt die Wahl der Bekleidung für Diskussionen.

Da kennt der Schach-Weltverband FIDE keinen Spaß: Die Teilnehmer seiner Wettbewerbe müssen ordentlich gekleidet sein. Heißt: keine Jeans.

Carlsen verzichtet nach Jeans-Eklat auf Schnellschach-WM

Magnus Carlsen, aktueller Titelverteidiger, war am Freitag zur Schnellschach-WM in New York in diesen verbotenen Beinkleidern gekommen. Da er damit gegen die Kleiderordnung verstieß, brummten ihm die Veranstalter nach seiner zweiten Partie eine Geldstrafe von 200 US-Dollar auf. Außerdem stellten sie ihm ein Ultimatum – er möge sich doch bitte umziehen.

Statt dem nachzukommen, nahm sich der 34-jährige Norweger selbst aus dem Turnier und sagte adieu. Daraufhin wurde er für die Runde neun disqualifiziert.

Zur Person: Magnus Carlsen wurde 1990 in Norwegen geboren

spielte 1999 sein erstes Schachturnier

errang 2004 als damals zweitjüngster Spieler den Titel eines Großmeisters

wurde neben zwei anderen Spielern 2005 von Schachlegende Garri Kasparow als einer der vielversprechendsten Spieler der Zukunft bezeichnet

führt seit Juli 2011 bis heute die FIDE-Weltrangliste an

war 2013 bis 2023 Schachweltmeister; bei der WM 2023 verzichtete er auf die Verteidigung seines Titels

hatte im Mai 2014 und August 2019 mit 2882 Punkten die höchste Elo-Zahl seit Einführung der Liste im Jahr 1970

ist aktuell Weltmeister im Schnell- und Blitzschach

spielt seit der Saison 2024/25 für die Schachabteilung des FC St. Pauli

spielt auch Poker, Fußball und Fantasy Football dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Auf X postete er ein Bild seines „OOTD“ („Outfit Of The Day“):

OOTD pic.twitter.com/9reOP6zuJv

FIDE: Kleiderordnung war bekannt

Herr Magnus Carlsen verletzte die Kleiderordnung durch das Tragen von Jeans, die nach langjährigen Vorschriften für diese Veranstaltung ausdrücklich verboten sind.

Diese Regeln würden seit Jahren gelten, seien allen Teilnehmern bekannt und würden ihnen vor jeder Veranstaltung mitgeteilt, so FIDE .

FIDE statement regarding Magnus Carlsen’s dress code breachFIDE regulations for the World Rapid and Blitz Chess Championships, including the dress code, are designed to ensure professionalism and fairness for all participants.Today, Mr. Magnus Carlsen breached the dress code… pic.twitter.com/SLdxBpzroe

Carlsen: „Habe nicht über die Jeans nachgedacht“

Magnus Carlsen sagte nach seinem Aus in einem Interview auf dem Youtube-Kanal von Take Take Take, einer von ihm mitentwickelten Schach-App: „ Ich hatte ein nettes Lunch-Meeting, bevor ich hierher kam. Ich hatte kaum Zeit, nochmal aufs Zimmer zu gehen, um mich umzuziehen. “

Ich habe ein Hemd angezogen, ein Jackett – und ich habe ehrlich gesagt gar nicht über die Jeans nachgedacht. Sogar die Schuhe habe ich gewechselt.

Nachdem ihm ein Ultimatum gestellt worden sei, habe er angeboten, am nächsten Tag in anderen Klamotten zu kommen. Aber FIDE wollte, dass er die Hose noch am selben Tag wechsle. Und da sei es ihm dann ums Prinzip gegangen. Er werde nicht mehr weiterspielen und dorthin reisen, „ wo das Wetter ein bisschen besser ist als hier “, sagte Carlsen. Ohnehin habe er seine Probleme damit, wie FIDE mit Spielern umgehe.

Sie können ihre Regeln durchsetzen, das ist okay für mich. Und meine Antwort ist dann: Gut, dann bin ich raus, fuck you!

Magnus Carlsen Got KICKED OUT Of World Championship

Instagram- und X-User zu Carlsen: „We love your jeans“

Auf seinen Instagram- und X-Kanälen kommentierten die Leute massenhaft Carlsens Outfit. Von „ we love your jeans “ über „ Jeans > FIDE “ bis hin zu:

Komm nach Brasilien, Magnus. Hier können wir Turniere in Flip-Flops und Regatta-Shirts spielen. 🩴🌴

Nur Jeans-Hosen?! Wie wäre es einfach komplett im Jeans-Style?

pic.twitter.com/8LUmD2myGP

Endlich konnte die Nummer 1 der Schach-Weltrangliste besiegt werden:

Endlich hat ihn jemand herausgefordert!! Oh nein, es sind nur diese Jeans!!! Er hat gegen eine Jeans verloren!!!

Manche User legten Carlsen auch nahe, auf den Weltverband FIDE zu verzichten und einen eigenen Schachverband zu gründen. Andere kritisierten sein Verhalten, finden es peinlich oder fragten, wieso er seine Hose nicht einfach gewechselt habe, wenn das der Dresscode bei der WM ist.

Vielleicht war die Aktion aber auch einfach ein Geheimtipp: