Lässt sich von den Klamotten auf das Verhalten ihres Trägers schließen? Im Fall von Jogginghosen trifft das nach Meinung eines Pforzheimer Café-Inhabers zu.

„Kein Eintritt mit Jogginghose“ steht nebst durchgestrichener Jogginghose auf einem Schild am Eingang des Art Café in Pforzheim. Klare Ansage. Wieso macht Inhaber Lambros Petrou das – und ist das wirklich nötig?

Petrou: Nicht die Jogginghose, sondern der Jogginghosenträger ist das Problem

In einem Sterne-Restaurant, in der Oper oder auf einer Hochzeit würde man vermutlich eher nicht in Jogginghosen erscheinen. Ansonsten hat sich das Beinkleid von seinem ursprünglichen Einsatzort im Sport schon längst in alle möglichen Bereiche des Alltags ausgebreitet. Spätestens seit Corona haben viele entdeckt, dass sich die bequeme Bux nicht nur zum Chillen auf dem Sofa eignet, sondern man sie auch einfach anlassen kann, wenn man sein Heim verlässt.

Die Jogginghose ist also zum festen Bestandteil vieler Alltagsoutfits geworden – und doch stört sich Café-Betreiber Petrou daran, wenn Leute darin in seinen Laden kommen. Männer in Jogginghosen hätten ihn beleidigt und einmal auch in die Blumen gepinkelt. Man sei „ keine Kneipe, keine Spelunke, sondern wir sind ein Café “. Und als solches gehe es ihm um ein gepflegtes Äußeres bei seinen Gästen.

Die „hässlichste Stadt Deutschlands“ – und warum sie diesen Titel nicht verdient hat

Die Jogginghose sei nicht das Problem, sondern die Menschen, die sie trügen. Gegen weite, bequeme Hosen oder auch moderne und stylische Jogginghosen habe er nichts. Aber vor allem graue Jogginghosen seien ihm ein Dorn im Auge.

Diese Art von Hosen und diese Jogginghosen-Träger, die machen mir meinen Laden kaputt, wenn ich sie reinlasse.

Dehoga: Dresscode im Café erlaubt

Jetzt, seit das Verbotsschild an der Tür hängt, fühlten sich vor allem junge Frauen im Café wohler, sagt Petrou. Eine Vorgabe wie das Jogginghosenverbot ist laut dem Gastroverband Dehoga Baden-Württemberg erlaubt. Gastronomen könnten so einen Dresscode festlegen, solange sie damit niemanden etwa wegen der ethnischen Herkunft diskriminieren.

Zu einem Gastronomieerlebnis gehört auch ein gewisses Ambiente. Und die Gäste bestimmen das Ambiente in hohem Maße mit.

Abstimmung: Wie steht ihr zum Jogginghosenverbot?

Und wie seht ihr das? Geht Jogginghose im Café? Oder doch lieber nur beim Sport? Lasst uns auch gerne einen Kommentar da, wenn ihr eine ganz andere Meinung habt!