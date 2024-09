Ein Flugzeug befand sich auf dem Weg von Oslo nach Malaga, als es unplanmäßig landen musste. Der Grund war ein wirklich ungewöhnlicher.

Stell dir vor, du sitzt im Flugzeug, öffnest dein Essen – und plötzlich springt eine Maus heraus! Genau das ist kürzlich auf einem Flug der skandinavischen Airline SAS von Oslo nach Málaga passiert. Eine Passagierin hatte ihr Essen geöffnet, als unerwartet eine kleine Maus herausflitzte.

Flugzeug muss in Kopenhagen landen

Der Vorfall führte dazu, dass das Flugzeug außerplanmäßig in Kopenhagen landen musste. Der Flieger befand sich offenbar in deutschem Luftraum, als die Maus bemerkt wurde. Kurz darauf wurden die Fluggäste per Lautsprecherdurchsage darüber informiert, dass ein Sicherheitsrisiko vorliege. Das Flugzeug müsse deswegen umkehren, um in Kopenhagen zu landen.

„ Entsprechend unserer Regularien wurde das Flugzeug für eine Inspektion ausgetauscht “, sagte ein Sprecher von SAS in Norwegen weiter. „ Das ist etwas, das extrem selten vorkommt “, versicherte er. Bei dem Flugzeug handelte es sich um einen Airbus A320neo.

Laune bei den Reisenden offenbar trotzdem gut

Trotz der ungewöhnlichen Situation ließen sich die Passagiere nicht die Laune verderben. Einer von ihnen, Jarle Börrestad, postete auf Facebook ein Bild von sich und zwei lachenden Mitreisenden – offenbar hatten sie den tierischen Zwischenfall mit Humor genommen. Schließlich erreichten die Reisenden mit einer anderen Maschine sicher – mit 2,5 Stunden Verspätung – Málaga.

