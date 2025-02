80 Menschen sind an Bord, als ein Flugzeug von Delta Airlines bei der Landung in der kanadischen Metropole Toronto verunglückt. Die Bilder der auf dem Dach liegenden Maschine sind spektakulär. Passagiere und Crew hatten offenbar einen Schutzengel.

Zugegeben, diese Story klingt echt unglaublich, ist aber so am Montagnachmittag (Ortszeit) an einem Flughafen in Toronto passiert:

Bei der Bruchlandung hat sich die Passagiermaschine überschlagen und ist anschließend auf dem Dach liegen geblieben.

An Bord des Flugzeugs waren insgesamt 80 Menschen. Die gute Nachricht: Nach Angaben der US-Fluggesellschaft gab es keine Todesopfer .

. Mindestens 18 Insassen sollen verletzt worden sein: Darunter sind nach Angaben der Rettungskräfte mindestens drei Schwerverletzte.

Die Chefin der Flughafenbehörde, Deborah Flint, lobte die Einsatzkräfte für ihren „ heroischen “ Einsatz. Rettungsmannschaften seien innerhalb von Minuten vor Ort gewesen und hätten dabei geholfen, die Passagiere in Sicherheit zu bringen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist uns nicht bekannt, dass einer der Passagiere lebensgefährlich verletzt ist.

Flugzeug überschlägt sich in Toronto: Passagiere filmen Unglück

In den sozialen Medien verbreiten sich gerade Videos, die unter anderem zeigen, wie die Passagiere aus dem auf dem Dach liegenden Flugzeug wanken. Passagier Pete Koukov filmte, wie er aus dem Flugzeug kletterte, während eine Flugbegleiterin anderen Passagieren beim Verlassen der Maschine half. „ Lassen Sie alles fallen, lassen Sie alles fallen, kommen Sie “, sagte die Flugbegleiterin. Den Clip stellte er auf Instagram und schrieb dazu:

Heute fühlt es sich ziemlich cool an, am Leben zu sein.

Außerdem sagte er dem Sender CNN, die Passagiere hätten nach dem Überschlag „ wie Fledermäuse von der Decke gehangen “. Auch Passagierin Ashley Zook teilte in den sozialen Medien ein Video, das zeigte, wie sich kopfüber in ihrem Sitz hing.

Ich war gerade in einem Flugzeugunglück, oh mein Gott.

Unfall an Flughafen in Toronto: Was war die Ursache?

Das ist bislang noch völlig unklar. Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA untersuchen die kanadischen Behörden den Unfall. Zu der Zeit des Unglücks soll es Wetterberichten zufolge Windböen von mehr als 50 Kilometern pro Stunde gegeben haben. Die Temperaturen lagen offenbar bei etwa acht Grad unter null.

Das Flugzeugunglück war auch Thema in der SWR3 Morningshow. Reporterin Caro Knape ist der Frage nachgegangen, wie es überhaupt passieren kann, dass ein Flugzeug auf dem Dach landet: