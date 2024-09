per E-Mail teilen

Am Mittwoch ist ein Flugzeug in der Baden-Badener Innenstadt notgelandet. Der Maschine war in der Luft das Triebwerk ausgefallen. Einer der Piloten ist kein Unbekannter, denn im Flugzeug saß SWR3 Moderator Marcus Barsch!

Er war zusammen mit einem Fluglehrer unterwegs. Die beiden mussten gegen 14 Uhr auf der Klosterwiese in der bekannten Lichtentaler Allee in Baden-Baden notlanden. Verletzt wurde niemand. Denn zum Glück war zu diesem Zeitpunkt kein Mensch in dem Bereich unterwegs. Und: Auch SWR3 Moderator Marcus Barsch und der Fluglehrer Steffen Wagner haben die Notlandung überstanden.

Es geht mir gut. Das hört sich immer ganz dramatisch an. Es ist natürlich auch erst einmal ein Problem. Letztlich haben wir einfach unseren Job gemacht.

Hier kannst du dir anhören, was Marcus Barsch im Interview mit Dennis Tinat über die spektakuläre Notlandung erzählt hat:

Flugzeug muss in Baden-Baden notlanden: Das ist passiert

Die Maschine war am Baden-Airport in Rheinmünster-Söllingen gestartet. Marcus Barsch saß am Steuer. Bei dem Flug handelte es sich um seinen sogenannten Check-Flug. Den müssen Piloten einmal im Jahr machen, um ihre Fluglizenz zu behalten.

Barsch flog also in Richtung Schwarzwald. Ziel war Freudenstadt. Erst lief auch alles normal. Doch auf dem Rückweg gab es dann Probleme: „Der Motor hat Leistung verloren“ , erklärt Barsch. Die beiden Piloten hätten dann verschiedene Dinge ausprobiert, um den Motor wieder in Gang zu bekommen. Aber das habe alles nichts gebracht, so Barsch.

Für uns war dann klar: Wir müssen uns auf eine Notlandung vorbereiten.

Barsch und Fluglehrer Wagner hatten dann die Idee, die Notlandung auf der Klosterwiese zu versuchen. Dann hieß es: „Jetzt gucken, dass wir runterkommen. Denn wir sind im Moment ein Segelflugzeug" , beschreibt Barsch die Situation. Der Fluglehrer übernahm das Steuer und so brachten die beiden Piloten das Flugzeug sicher auf die Erde zurück.

Wir haben Dienst nach Lehrbuch gemacht. (...) Das Ding auf einer Wiese landen, üben wir ständig.

Flugzeug von Klosterwiese gestartet

Die Maschine stand dann über Nacht am Notfall-Landeplatz mitten in Baden-Baden. Das Flugzeug musste vor Ort repariert werden und es brauchte eine Ausnahmegenehmigung, damit die Maschine dann von der Wiese starten darf. Am Donnerstagvormittag startete das Flugzeug dann erfolgreich und machte sich auf den Weg zurück zum Flughafen. Hätte das nicht geklappt, hätte die Maschine teilweise zerlegt und über die Straße abtransportiert werden müssen.

Jürgen Fitterer, Technischer Leiter des Flugsportverein, dem die Maschine gehört, war nach dem Start voller Lob für das, was passiert ist: „Das war eine perfekte Leistung – die Sicherheitslandung und vor allem der Wiederstart. Hut ab!“ Wie es zu den Triebwerksproblemen kommen konnte, ist noch unklar.

Über die Notlandung berichten auch unsere Kollegen von SWR Aktuell: