Nach dem Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini halten die Proteste im Iran an und werden radikaler. Es starben bereits mehr als 40 Menschen. Die Demonstranten rufen „Lieber sterben wir, als weiterhin Erniedrigung zu ertragen!“ .

Bei den andauernden regimekritischen Protesten im Iran sind Medienberichten zufolge 41 Menschen getötet worden. Das meldete der iranische Staatssender Irib am Sonntag, die Zahlen können aber nicht unabhängig überprüft werden.

Die Proteste gingen demnach auch in der Nacht zum Sonntag weiter. In den sozialen Medien wurden Videos geteilt, die Proteste in der Hauptstadt Teheran und anderen Teilen des Landes zeigten. Die Aufnahmen konnten nicht verifiziert werden.

ARD-Reporterin Susanne Güsten berichtet über Verhaftungen:

Nachrichten 25.9.2022 Lage im Iran Dauer 1:32 min

Kein Internet im Iran

Am Donnerstag (22. September) kappte die iranische Führung nahezu überall das Internet, um jeglichen Versuch, Proteste zu organisieren, zu unterbinden. Instagram, eines der letzten sozialen Netzwerke im Iran, und Whatsapp sind seitdem gesperrt.

Teheran: Gewaltbereitschaft nimmt auf beiden Seiten zu

ARD-Reporterin Natalie Amiri erzählt von Massenprotesten und Gewalt:

#HadisNajafi sie protestierte gegen das Regime.. gestern sah man ihr Video noch. Heute ist sie tot. Erschossen mit sechs Kugeln…Soviel ist ein Menschenleben wert um #Iran #IranProtests2022 https://t.co/ms9xJkl0bE

Frauen, Menschen im #Iran riskieren gerade alles: Existenz,ihr Leben.Sie setzen auf Solidarität aus Ausland. Wenn jetzt kein Support, keine Verurteilung Richtung Regime, kein Stopp der JCPOA Verhandlungen, dann lasst das Sprechen über Menschenrechte o feministische Außenpolitik. https://t.co/NzRXALzYq3

ARD-Reporterinnen Katharina Willinger und Isabel Schayani bestätigen die Berichte:

Einen Iranerin sagte uns gerade: Ich würde lieber erschossen, als von denen verschleppt zu werden. Was sie einem antun… https://t.co/aF7D0oApAp

#Niloofar_Hamedi berichtete als 1.über #MahsaAmini.Sie wurde bereits festgenommen. Werden sie die ganze Zeitung mitnehmen? Es war @SharghDaily,eine eher "reformorientierte" Tageszeitung,die,wenn ich das richtig überblicke, Ereignisse im #Iran,recht zurückhaltend wiedergibt.

Anonymous leakt Politiker-Daten

„Lieber sterben wir, als weiterhin Erniedrigung zu ertragen!“

Laut Augenzeugen in Teheran nimmt die Gewaltbereitschaft sowohl von Seiten der Sicherheitskräfte als auch unter den Demonstranten stark zu.

Sicherheitskräfte würden immer aggressiver und es seien vermehrt Schüsse zu hören, hieß es. Unter den Demonstranten gingen vor allem jüngere aggressiv vor. Sie zerstörten öffentliche Einrichtungen, setzten Autos und Mülleimer in Brand und verprügelten Polizisten.

Slogans gegen die islamische Führung würden zudem radikaler: Neben „Tod dem Diktator“ skandierten die Demonstranten auch „Das ist das Jahr des Blutvergießens!“ und: „Lieber sterben wir, als weiterhin Erniedrigung zu ertragen!“ .

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat ein hartes Vorgehen gegen die Proteste angekündigt.

Im SWR3 Topthema spricht SWR3-Moderator Anno Wilhelm mit einer jungen Frau, die eindrücklich erzählt, wie die Sittenpolizei im Iran bestraft:

Topthema vom 22.09.2022 22.9.2022 Proteste im Iran Dauer 3:50 min

Warum musste Mahsa Amini sterben?

Die junge Frau wurde vor gut einer Woche von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen. Amini wurde von der Polizei angeblich wegen „des Tragens unangemessener Kleidung“ auf die Wache gebracht. Dort sollte sie Polizeiangaben zufolge über die islamischen Kleidervorschriften unterrichtet werden.

Was ist die Sittenpolizei im Iran? Die Sittenpolizei ist in einigen islamischen Ländern eine offizielle Polizei, die die Einhaltung der Scharia-Regeln im Auftrag des Staates durchsetzt und Verstöße versucht zu verhindern. Dazu gehören zum Beispiel die Kontrolle von Kleidervorschriften und Essensgeboten, die Verfolgung von Homosexualität oder die Konfiszierung von als unislamisch angesehenen Produkten.

Im Netz kursierte diese Version: Mahsa Amini sei verhaftet worden, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß und ein paar Haarsträhnen zu sehen gewesen seien. Nach der Verhaftung sei ihr Kopf im Polizeiauto gegen die Scheibe geschlagen worden, was zu einer Hirnblutung geführt habe. Die Polizei wies diese Darstellung vehement zurück. Die Klinik, in der die 22-Jährige behandelt wurde, hatte nach ihrem Tod in einem inzwischen gelöschten Post bei Instagram geschrieben, dass Amini bereits bei der Aufnahme am Dienstag hirntot gewesen sei.

Was genau mit Amini nach ihrer Festnahme geschah, ist unklar

Mahsa fiel ins Koma und starb am 16. September in einem Krankenhaus. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben. Die Polizei weist die Vorwürfe zurück. Aber kaum jemand glaubt der offiziellen Darstellung, die 22-Jährige sei wegen Herzversagens zusammengebrochen.

Journalistin nach Bekanntmachung von Aminis Fall verhaftet

Die Journalistin Nilufar Hamedi war eine der Ersten, die Aminis Fall bekannt gemacht hatten. Am Donnerstag wurde sie in der iranischen Hauptstadt Teheran verhaftet, berichtet Shargh, die Reformzeitung für die sie arbeitet. Demnach wurden neben Hamedi auch zwei weitere Reporter, eine Fotografin und ein politischer Aktivist im Zusammenhang mit den Protesten verhaftet. Sie sollen sich im berüchtigten Ewin-Gefängnis in Teheran befinden.