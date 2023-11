In New York wurde ein Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, einen Tabak-Laden überfallen zu haben. Gefunden wurde er auf Instagram.

Verraten hat den mutmaßlichen Räuber seine Unterhose. Auf Überwachungsvideos war auf der roten Boxershorts ein großes weißes R und die Jahreszahl 1990 in gelb zu sehen.

So wurde der „Unterhosen-Räuber“ überführt 🩲

Die Ermittler hatten die Aufnahmen von dem Überfall, der vor mehr als einem Jahr stattfand, veröffentlicht. Daraufhin meldete sich ein Zeuge und die Polizei fand so den Instagram-Account des 30-Jährigen.

Der US-Sender abc7 berichtet über den Verdächtigen und seine Unterhose:

Im Laufe der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Mann auf weiteren Überwachungsvideos drauf ist. Er war schon vor dem Überfall in dem Laden gewesen – ohne Maske. Außerdem hatte die Polizei Fotos von früheren Festnahmen.

Überfall auf Laden in New York: Was wird ihm vorgeworfen?

Der mutmaßliche Räuber wurde am Mittwoch in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Queens festgenommen. Er soll Teil einer dreiköpfigen Gangster-Truppe sein. In der Anklage heißt es, dass bei dem Überfall zwei Männer ihre Waffen auf Mitarbeiter und Kunden gerichtet hatten. Währenddessen hat der dritte Räuber die Kasse geleert und Handys von Mitarbeitern geklaut. Laut dem Zeugen soll der Verdächtige auch versucht haben, die geklaute Ware in Queens zu verkaufen.

Wer die beiden Komplizen sind, ist noch unklar. Die Polizei teilte mit, dass weiter nach ihnen gesucht wird.

