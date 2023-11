Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein – dachte sich ein Pferd und büxte aus seiner Box aus. Mit Folgen für das Flugzeug...

Fast 10.000 Meter Flughöhe und dann das: Knapp eine halbe Stunde nach dem Start musste ein Frachtflugzeug, das auf dem Weg von New York nach Lüttich in Belgien war, umkehren.

Pferd befreit sich aus Transportbox – Flugzeug muss zurückfliegen

Wie die New York Post am Dienstag berichtete, konnte das Pferd aus seiner Transportbox entkommen und sich frei in der Boeing 747 bewegen. Der Pilot der Fluggesellschaft Air Atlanta Icelandic bat die Flugsicherung um Erlaubnis wieder umzudrehen.

„ Wir haben kein Flugproblem, aber wir müssen nach New York zurück, weil wir das Pferd nicht wieder unter Kontrolle kriegen “, sagte der Pilot in seinem Funkspruch.

Pferde bringen bis zu 1.000 Kilogramm auf die Waage. Wenn sie sich außerhalb ihrer Box frei im Flieger bewegen, kann das die Flugsicherheit beeinträchtigen.

Pferd im Flugzeug – Flieger muss Kerosin ablassen

Um aber überhaupt wieder in New York landen zu können, musste der Jet erst einmal Treibstoff loswerden. Schließlich war das Flugzeug für einen Transatlantikflug getankt. Mehr als 20 Tonnen Kerosin musste die Boeing dafür über dem Atlantik ablassen.

Nach der Landung habe bereits ein Tierarzt bereitgestanden, der sich um das Pferd in „Schwierigkeiten“ gekümmert habe. Was genau mit dem Pferd war, ist allerdings nicht bekannt, so die New York Post weiter.

Drei Stunden später als geplant, konnte die Boeing dann erneut abheben und nach Belgien fliegen.