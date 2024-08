per E-Mail teilen

Sie sollen auf natürliche Weise die Potenz steigern – drin ist aber etwas anderes versteckt. Das Landesuntersuchungsamt warnt ausdrücklich vor dem „Potenz-Honig“ aus dem Internet. Hier die Gründe.

Das 240-Gramm-Glas „ Max-Fly-Paste “ kostet 18,- Euro und verspricht Zutaten wie Blütenhonig, Ingwer oder Roten Ginseng. Klingt gesund. Und wenn es auch noch gut für die Potenz ist...

Natürliches „Honig-Potenzmittel“? Von wegen...

Die Gläser machen den Anschein, als könnten sie aus der Türkei stammen. Jedenfalls sind sie bei der Einfuhr dem Zoll in Rheinland-Pfalz aufgefallen. Deshalb haben die Beamten sich an die Experten vom Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz in Koblenz gewandt. Die haben den Inhalt untersucht.

Ergebnis: Neben allen genannten Zutaten enthalten „ Max Fly “, „ Maximum Power “ und „ Royal Honey “ ein paar Ingredienzen, die komischweise nicht auf der Packung gernannt sind. Nämlich Sildenafil und Tadalafil – die bekannten Wirkstoffe von Viagra & Co.

Medikamente in Honig-Paste sind für viele ungefährlich – für andere absolut nicht!

Toller Trick: Jemand mischt verschreibungspflichtige Medikamente in ein angeblich natürliches Potenzmittel. Und die sind es offenbar, die wirken. Man nennt so was im Volksmund auch „ Verarsche “. Und sie ist nicht ungefährlich.

Wir haben mit Achim Ginkel vom Landesuntersuchungsamt gesprochen: Ginkel erinnert daran, dass Sildenafil und Tadalafil Nebenwirkungen wie Bluthochdruck, Schwindel, Verdauungs- und Sehstörungen hervorrufen können. Für die meisten Nutzer ist das ungefährlich.

Amt in RLP warnt vor lebensgefährlichen Wechselwirkungen

Manche aber haben Herzprobleme und kriegen deshalb kein Viagra-Rezept. Bei gleichzeitiger Einnahme mit einer Reihe von Herzmedikamenten drohen nämlich lebensgefährliche Wechselwirkungen – beispielsweise Herzinfarkte. Das, sagt Ginkel, droht ihnen natürlich auch bei den „Honig-Potenzmitteln“.