Die Stadt im Norden von Rheinland-Pfalz will ihr Schwimmbad abstoßen – um es zu erhalten. Was auf den Käufer zukommt.

Habt ihr einen Euro übrig und seid bei der Überschrift hellhörig geworden? Dann schauen wir jetzt, was außer dem einen Euro auf den Käufer zukommt. Lest das lieber erst, bevor ihr Mülheim-Kärlich das Tauris-Bad abkauft:

Tauris-Bad in Mülheim-Kärlich: Becken leer, alles dicht

Seit rund eineinhalb Jahren ist das Freizeitbad geschlossen. Die Becken sind leer, die Badelandschaft mit der Riesenrutsche, das Außenbad mit Wildwasserkanal und allem möglichen Pipapo, die Sauna, die Solarien und das Restaurant sind vereinsamt.

Das ehemalige Spaßbad „Tauris“ sucht einen Investor, der es unter Auflagen für 1 Euro übernehmen kann. Ein 25-Meter-Schwimmbecken könnte für die Stadt zu Schulzwecken erhalten bleiben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Thomas Frey | Thomas Frey

Sanierungsbedarf, Corona, Energiekosten...

Noch 2021 sollte nur das Dach saniert werden. Doch Corona und Ukraine-kriegsbedingt steigende Energiekosten haben den Finanzbedarf in die Höhe getrieben. Im März 2023 wurde das Tauris-Bad geschlossen. Seitdem sind die Becken leer und die Stadt sucht einen Investor. Bislang vergeblich.

Die Folge: In einem von der Stadt in Auftrag gegebenen Gutachten sei der Wert der Immobilie daher mit einem Euro bewertet worden, schreibt Bürgermeister Gerd Harner. Deshalb habe man sich dazu entschlossen die Immobilie des Freizeitbades für 1,- € abzugeben.

Die Schwimmbad-Immobilie kostet einen Euro – das Grundstück ist nicht dabei

Wohlgemerkt nur die Immobilie. Das Grundstück gehört nicht dazu. Hier soll die Übertragung an einen eventuellen Investor über einen Erbpachtvertrag geregelt werden.

Die 25-Meter-Bahn muss ganzjährig in Betrieb sein

Machen, was man will, kann man mit dem Bad auch dann nicht: Als Mindestvoraussetzung fordert die Stadt außerdem, dass das 25-Meter-Becken mit fünf Bahnen das ganze Jahr über nutzbar ist. Verständlich: Irgendwo müssen die Kinder der Gegend ja schwimmen lernen.

„ Wir hätten es auch sicher in eigener Regie gemacht “, schrieb Harner. Aber das, was an Kosten zu erwarten sei, sei für die Stadt einfach zu hoch.

