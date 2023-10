Wer im Europapark-Stadion in Freiburg ist, darf nicht rauchen. Weil das aber oft ignoriert wird, müssen Fans jetzt mit einem Rausschmiss rechnen!

Auf dem Rasen eine Gelbe Karte kassieren kennen wir. Aber auch als Zuschauer könnt ihr euch jetzt eine Gelbe Karte in Freiburg einfangen, teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit:

Besuchende, die wiederholt das auf den Tribünen im Europa-Park Stadion geltende Rauchverbot missachten, können ab sofort mit einer Gelben Karte verwarnt werden.

So sieht die Gelbe Karte für Raucher im Freiburger Europapark-Stadion aus. SC Freiburg Presse

Wir alle wissen, was nach einer Gelben Karte kommen kann: Man muss gehen. Und genau so will der SC es auch mit Wiederholungstätern in Sachen Rauchen handhaben: „ Wer trotz Gelber Karte erneut bewusst gegen die Hausregeln verstößt und dabei erwischt wird, kann des Stadions verwiesen werden.“

SC Freiburg: Rauchen im Stadion kann Rausschmiss bedeuten

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Der Sport-Club setzt sich seit langem für Gesundheitsförderung ein und möchte dies nun noch einmal verstärken. Bitte nehmt Rücksicht auf die Nichtraucher/innen, nutzt die für das Rauchen freigegebenen Bereiche im Stadion insbesondere im Umlauf – und handelt euch keine Karte ein. “

SC-Besucher hielten sich nicht an das Rauchverbot

Vor allem auf den Sitzplatztribünen gebe es kaum eine Möglichkeit, „sich dem Rauch von qualmenden Sitznachbarn zu entziehen“ . In der Haus- und Stadionordnung gelte aber ein Rauchverbot – und zwar für „sämtliche Rauchwaren“, also auch E-Zigaretten, schreibt der SC Freiburg.

In SWR3 Move hat SWR3 Moderator Volker Janitz mit Holger Rehm-Engel gesprochen, dem Sprecher des SC Freiburg. Wie wird das mit der Karte funktionieren?

Nachrichten 20.10.2023 Gelbe Karten im SC-Stadion – das ist geplant Dauer 1:22 min Gelbe Karten im SC-Stadion – das ist geplant

Rauchen verboten: Ab Samstag werden Gelbe Karten beim SC verteilt

Die neuen Regeln sollen ab dem Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag um 15:30 Uhr gelten.

Das Rauchverbot gilt zwar im gesamten Stadion, allerdings werden die Gelben Karten zunächst nur auf den Sitzplätzen gezeigt, was rund zwei Drittel der Stadionkapazität entspricht. Die Gelben Karten werden laut Sportclub von Abschnittsleitern des Ordnungsdienstes und ausgewählten Ordnern ausgegeben.