Die amerikanische Influencerin Sam Jones hat für ein Instagram-Video ein Wombat-Baby auf den Arm genommen. Das Jungtier fand das gar nicht cool – genauso wie Tierschützer!

Das Video, das die US-Influencerin auf ihrem Instagram-Chanel hochgeladen hatte, sorgte für viel Empörung in Australien. Der Clip, der inzwischen gelöscht ist, zeigt, wie Sam Jones das fauchende und strampelnde Jungtier in freier Wildbahn vom Boden hochreißt und damit wegrennt – die Mutter des Wombat-Babys hinterher. Dann hält sie das Tier triumphierend in die Kamera und sagt: „ Ich habe ein Wombat-Baby gefangen! “ Davor hat sie es offenbar von seiner Mama getrennt.

Das Wombat-Baby sieht gestresst aus und faucht, um sich gegen die Hände der Influencerin zu wehren – erfolglos. Später setzt die Frau das Tier an einer Landstraße wieder ab.

Auch hier gab es einen schweren Diebstahl, die Konsequenzen waren allerdings eher harmlos:

Die Aktion kam bei Tierfreunden und Naturschützern gar nicht gut an und auch Regierungsmitglieder äußerten sich. Außenministerin Penny Wong kommentiere das Video am Donnerstag im Fernsehsender Channel Seven: „ Jeder, der das gesehen hat wird denken, 'bitte, lass den Wombat in Ruhe'. “ Innenminister Tony Burke hatte angekündigt, das Visa der Amerikanerin überprüfen zu lassen.

Einer möglichen Ausweisung aus Australien ist Sam Jones offenbar zuvorgekommen und hat das Land freiwillig verlassen, berichtet der Sender 9News . Innenminister Tony Burke kommentierte die Ausreise wie folgt:

Es gab noch nie einen besseren Tag für Wombat-Babys in Australien.

Und für alle unter euch, die mit lustigem Wombat-Wissen angeben möchten⬇️

Wombats sind muskulös – nicht fett: Ihr äußeres Erscheinungsbild ist das Ergebnis von Muskelmasse, nicht von Fettgewebe. Die Muskelmasse hilft den Wombats bei ihren Grabtätigkeiten für ihre unterirdischen Tunnel und Höhlen.

Ihr äußeres Erscheinungsbild ist das Ergebnis von Muskelmasse, nicht von Fettgewebe. Die Muskelmasse hilft den Wombats bei ihren Grabtätigkeiten für ihre unterirdischen Tunnel und Höhlen. Wombats tragen ihren Beutel hinten: Diese ungewöhnliche anatomische Eigenschaft bei Beuteltieren schützt ihren Beutel während des Grabens und Tunnelbauens.

Diese ungewöhnliche anatomische Eigenschaft bei Beuteltieren schützt ihren Beutel während des Grabens und Tunnelbauens. Wombats kacken Würfel: Der Grund: Sie markieren mit dem Kot ihr Revier. Eckige Ausscheidungen rollen nicht so leicht weg.

Der Grund: Sie markieren mit dem Kot ihr Revier. Eckige Ausscheidungen rollen nicht so leicht weg. Wombats sind nachtaktiv: Tagsüber schlafen sie in ihren Höhlen. Und Achtung: Werden sie gestört, können sie sehr aggressiv werden und euch mit ihren scharfen Zähnen und Krallen angreifen.

Tagsüber schlafen sie in ihren Höhlen. Und Achtung: Werden sie gestört, können sie sehr aggressiv werden und euch mit ihren scharfen Zähnen und Krallen angreifen. Wombats sind gefährdet: Einige Wombatarten sind vom Aussterben bedroht, wie zum Beispiel der Nördliche Haarnasenwombat. Ihr Feind: der Mensch.

So sieht es aus, wenn ein Wombat-Baby in dem Beutel hinten chillt: