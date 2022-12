Ex-Tennisstar Boris Becker sitzt in einem britischen Gefängnis – und müsste da auch noch ein halbes Jahr bleiben, bevor er auf Bewährung raus dürfte. Es gibt da aber eine Sonderregel...

Seit Ende April verbüßt Boris Becker eine Haftstrafe in Großbritannien. Zweieinhalb Jahre wurden ihm von einem Gericht auferlegt. Nach der Hälfte der Zeit könnte er auf Bewährung rauskommen – das wäre also noch über ein halbes Jahr.

Abschiebung nach Deutschland möglich

Am Dienstag schrieb die britische Zeitung Mirror, dass die Tennislegende aber schon kommende Woche aus dem Gefängnis kommen könnte. Der Bericht deckt sich mit einem Artikel in der Sun von Mitte November. Die Zeitung berief sich damals auf eine Justizquelle, nach der Becker noch vor Weihnachten rauskommen solle.

Möglich könne das eine Sonderregel machen. Nach der kommt ein Schnellverfahren für jeden ausländischen Häftling in Frage, „ der bis zu zwölf Monate vor dem frühesten Entlassungszeitpunkt aus dem Gefängnis entlassen und abgeschoben werden kann “. Die Regel, die die überfüllten britischen Gefängnisse entlasten soll, könnte also auch den gebürtigen Leimener betreffen. Denn Becker lebt zwar schon lange in Großbritannien, hat aber nicht die britische Staatsbürgerschaft. Die Berichte wollte Beckers deutscher Anwalt Christian-Oliver Moser nicht kommentieren.

Boris Becker: Was kommt nach der Haft?

Nach London, seinem Wohnsitz der letzten rund zehn Jahre, zurückkommen kann Becker nach einer Abschiebung erst mal nicht mehr. Eine Einreise nach Großbritannien wird ihm verwehrt bleiben, bis seine Haftstrafe abgelaufen ist – also Ende Oktober 2024.

Arbeitslos wird er aber wohl auch in Deutschland nicht. „Wenn er seine Strafe abgesessen hat, spricht nichts dagegen, dass er wieder eine Funktion übernimmt“, hatte DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff der Sport Bild im November gesagt. Und:

Ich kann mir vieles für Boris vorstellen: Head of Men's Tennis, Repräsentant, Präsidium oder was auch immer. Salopp gesagt: Boris kann sich den Job aussuchen!

Deshalb sitzt Boris Becker im Gefängnis

Becker war 2017 gerichtlich für zahlungsunfähig erklärt worden und musste deshalb den Insolvenzverwaltern sein Vermögen offenlegen. Nach Ansicht des Gerichts verschwieg er dabei aber Vermögenswerte in Millionenhöhe. Am 29. April wurde er deshalb zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Zunächst wurde er in die Haftanstalt Wandsworth gebracht und später ins Huntercombe-Gefängnis verlegt. In der Anstalt für straffällig gewordene Männer aus dem Ausland haben die Insassen größere Freiheiten als unter den Hochsicherheitsbedingungen von Wandsworth.