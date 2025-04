Ist es okay, traurig dazusitzen, ohne Leistung bringen zu müssen? (...) Was ich sagen will: Lasst die Menschen Menschen sein. Menschen haben ihre Probleme, wie wir alle, auf die eine oder andere Weise. Lasst den Leuten die Würde ihrer Privatsphäre und ihrer Bedürfnisse. Weil die meisten von uns nur versuchen, uns zu schützen – mental, physisch oder beides. So wie du.