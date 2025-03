Wenn die Wehen einsetzen, muss es schnell gehen. Problem für das Paar Lisa und Kai: eine Vollsperrung auf dem Weg ins Krankenhaus! In SWR3 haben die beiden von der aufregenden Geburt erzählt.

Das war eine ganz schön knappe Kiste! In unserem Good News Blog hatten wir euch ja schon über die spektakuläre Geburt des kleinen Max im Rettungswagen berichtet. Eine Woche später haben sich seine Eltern, Lisa und Kai, Zeit genommen und Nicola Müntefering in SWR3 NOW erzählt, wie es der Familie mittlerweile geht.

Interview: So war die Geburt im Rettungswagen

Man kann sich in etwa vorstellen, in was für einer Ausnahmesituation sich Lisa und Max befunden haben. In SWR3 NOW erzählen die beiden, wie sie die Situation erlebt haben. Hier hört ihr, wie Lisa sich erinnert 👇

Nachrichten 1.3.2025 Geburt im Rettungswagen: Mama Lisa im Interview Dauer 1:55 min Spektakuläre Geburt im Rettungswagen: Mama Lisa berichtet

Als wir losgefahren sind, war ich noch relativ entspannt. Und als wir dann auf die Autobahn gefahren sind und wir standen, habe ich für einen kurzen Moment gedacht: Oh oh! Aber das wird schon ... Doch dann sind leider die Wehenabstände immer kürzer und kürzer geworden und wir standen immer noch. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt: ‚Kai, mach irgendwas!'

Papa Kai betont, wie viel Glück sie letztendlich hatten – dass es an der Unfallstelle nur Leichtverletzte gab und deshalb ein Rettungswagen übrig war. Außerdem lobt er die Einsatzkräfte, die alles unter Kontrolle hatten, sofort reagierten und die aufgewühlten Eltern beruhigten.

Papa Kai lernt Sohn erst im Krankenhaus kennen

Im Krankenwagen selbst konnte Kai nicht mitfahren. Als er im Krankenhaus ankam, wurde er direkt vom Notarzt begrüßt und darüber informiert, dass der kleine Max bereits geboren war.

So fasst Kai in SWR3 NOW seine Emotionen zusammen:

Das war einfach unbeschreiblich. Und ich habe für mich entschieden: Das brauche ich nie wieder. Und gleichzeitig habe ich eine riesige Hilfe gespürt. Jetzt im Nachgang kann man schmunzeln und ist einfach dankbar darum.

Im Anschluss wurde Kai von den Hilfskräften übrigens nahegelegt, doch einen Hebammenkurs zu machen – quasi für das nächste Mal. Und er ist ernsthaft am Überlegen, wie er Nicola erzählte. Einfach nur, damit er nicht noch einmal in eine solche Situation kommt.

Ende gut, alles gut! Der kleine Max ist wohlauf und seine Eltern heilfroh! Und als Willkommensgruß bekam Max von uns natürlich einen SWR3 Elch zugeschickt!

Spektakuläre Geburt im Rettungswagen: Das war passiert

Bei der hochschwangeren Lisa hatten die Wehen eingesetzt, und Kai wollte sie ins Krankenhaus fahren. Doch dann das: Ein Unfall auf der A6 bei Brühl hatte einen Stau verursacht, daraufhin gab es eine Vollsperrung. Die Wehen kamen in immer kürzeren Abständen, sodass Kai nur noch eine einzige Option blieb: den Notruf wählen!

Der Alarm erreichte die Einsatzkräfte, die ohnehin an der Unfallstelle waren. Sie wiesen die Eltern per Telefon an, auf den Seitenstreifen zu fahren. Der Rettungswagen brachte Lisa dann zur Uniklinik Mannheim. Doch der kleine Max wollte nun wirklich nicht mehr bis in den Kreißsaal warten – und kämpfte sich noch im Krankenwagen ans Licht der Welt.