Am Samstag lief die Kult-Show „Wetten, dass..?“ zum letzten Mal mit Thomas Gottschalk. Constantin und Thomas haben in ihrer Show schon zuvor in Erinnerungen geschwelgt, mit Schauspieler Matthias Schweighöfer geredet und spielten natürlich selbst noch eine Runde interaktives „Wetten, dass..?“ im Radio. Hier könnt ihr euch die ganze Sendung nochmal anhören:

Gottschalk & Zöller am 19.11.2023