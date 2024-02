Erkennen meint im biblischen Kontext Geschlechtsverkehr. Der Satz ist ein Auszug aus einer Geschichte über Lot, der in Sodom wohnt. Männer klopfen an seine Tür und verlangen, die Männer, die er als Gäste bei sich beherbergt, für Sex nach draußen zu bringen. Er bietet stattdessen seine jungfräuliche Tochter an, was auch angenommen wird (Gen 19,1–29).

Auch in dieser Stelle wird deutlich, dass Homosexualität keine partnerschaftliche Liebe bedeutet, sondern der bloße Geschlechtsverkehr. Dieser geschieht im Falle von Lots Tochter nicht einvernehmlich. Die Interpretationen gehen auseinander: Eine Ansicht ist, gleichgeschlechtlicher Sex in Sodom zeige das zügellose, anstößige Verhalten Homosexueller grundsätzlich. Auch heute verbindet man diese Eigenschaften (nicht in Verbindung mit Homosexuellen) mit dem Ausdruck „Sodom und Gomorra“.