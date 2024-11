per E-Mail teilen

Der SWR3 Elch hat all seinen Mut zusammengefasst und sich als Speed-Skydiver über Calw kopfüber aus dem Flugzeug gestürzt. Das war seine verrückte Reise!

Kopfüber Richtung Erde stürzen und dabei möglichst schnell sein – ja, das machen einige Menschen freiwillig und sogar gern! Einer von ihnen ist Thorsten Morhaus aus Neckarsulm. Er ist Speed-Skydiver – und darin ist er so gut, dass er in der deutschen Nationalmannschaft ist und vor ein paar Wochen sogar bei den Skydiving-Weltmeisterschaften in den USA angetreten ist.

SWR3 Elch will der wahrscheinlich schnellste Elch der Welt werden!

Unser SWR3 Elch hat sich gedacht: Das klingt nach Spaß, das will ich auch machen! Wie viel Adrenalinjunkie steckt im Elch? Dieser Frage will er nachgehen – bei einem gemeinsamen Sprung mit Thorsten aus dem Flugzeug im Himmel über Calw. Ob er Geschwindigkeitsrekorde knackt? Das bezweifelt Profi-Speed-Skydiver Thorsten:

Beim Speed-Skydiving erreichen wir so um die 500 Stundenkilometer. Und das wird mit dem Elch ein bisschen schwierig – der hat ein großes Geweih, hat ein bisschen ein Bäuchle und deswegen werden wir denke ich ein bisschen langsamer unterwegs sein, gemütlicher.

Bitte?! Ein Bäuchle?! Davon lässt sich unser Elch nicht entmutigen, er will ja schließlich der schnellste der Welt werden! Und für sein Selbstbewusstsein schaut er vor dem Sprung hier vorbei:

Sprung über Calw: Hier seht ihr wie der SWR3 Elch zum Speed-Skydiver wurde

Es war dann doch ein bisschen wild für unseren Elch – und auch ein bisschen hoch. Aber: Er hat all seinen Mut zusammengenommen und sich als Tandem mit Thorsten aus dem Flugzeug gestürzt. Hier könnt ihr euch den Sprung anschauen:

Der wahrscheinlich schnellste Elch der Welt!

